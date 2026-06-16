Retour sur les trois matches de la nuit en WNBA, avec une Gabby Williams en confiance et une équipe de Dallas surprenante.

Les résultats de la nuit en WNBA

Aces @ Wings : 66-96

Fire @ Lynx : 74-107

Sparks @ Valkyries : 58-78

Dallas écrase les Aces

Après sa défaite d'un petit point face à Portland, Dallas a mis les bouchées doubles contre les championnes en titre et a surtout été bien aidé par le retour de sa star, Paige Bueckers. Elle avait manqué le dernier match en raison d'une blessure à la cheville contractée face à Phoenix.

Las Vegas n'a jamais vraiment respiré. La franchise du Nevada a été dominée durant toute la rencontre, les Wings s'imposant finalement de 30 points (96-66).

Il faut dire que l'attaque de Dallas a été d'une adresse exceptionnelle en première période, à plus de 70 % de réussite aussi bien à deux qu'à trois points. Elle fait partie des meilleures attaques de la ligue et, lorsqu'elle est aussi efficace que cette nuit, les équipes adverses ne peuvent souvent que constater les dégâts. Un run de 32 à 8 dans le deuxième quart-temps a permis à la franchise dirigée par Curt Miller de prendre une avance considérable.

Un secteur offensif emmené par un quatuor qui s'est partagé la lumière.

Arike Ogunbowale, joueuse du match, a terminé avec 22 points, 4 rebonds, 7 passes et 2 interceptions.

Arike was in command 🎯 Ogunbowale finished with 22 PTS, 5 3PM and 7 AST to help lead the @DallasWings to a dominant win over Las Vegas. 22 PTS | 5 3PM | 7 AST | 4 REB | 2 STL#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup presented by @coinbase pic.twitter.com/MEo7FyAUMl — WNBA (@WNBA) June 16, 2026

Jessica Shepard, elle, est passée tout près du triple-double. Il lui a manqué une passe pour y parvenir. Elle a terminé avec 15 points, 15 rebonds, 9 passes et 2 interceptions.

La rookie Azzi Fudd prend de plus en plus ses aises. Désormais bien installée parmi les titulaires, elle a inscrit 19 points avec un excellent 8/9 au tir (88,9 %), ajouté 1 passe et s'est montrée d'une importance capitale dans le périmètre défensif.

Azzi Fudd tonight 🔥 • 19 points

• 8/9 FG pic.twitter.com/PhXReAFnVb — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 16, 2026

Et Paige Bueckers, pour son retour, a joué un peu moins que les autres membres du cinq de départ. Elle a terminé avec 10 points, 5 rebonds, 7 passes et 1 interception.

En plus de son attaque, Dallas a également brillé défensivement. Ce n'est pourtant pas le point fort de l'équipe texane, mais sa défense a parfaitement ciblé les Aces cette nuit et limité leur production offensive.

Dallas est décidément la bête noire de Las Vegas cette saison avec trois victoires en trois confrontations, en comptant le match de présaison.

Le retard n'a jamais pu être comblé et les Aces ont été complètement dépassées. A'ja Wilson a tout de même inscrit 18 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception, mais c'est surtout Jewell Loyd, en sortie de banc, qui a tenté de stopper l'hémorragie. Elle a marqué 21 points avec cinq tirs à trois points et ajouté 2 rebonds.

Le Lynx domine Portland

Pour ce deuxième match de la nuit, Portland a bien tenté de résister, mais cela a été impossible. Le Lynx a littéralement écrasé le Fire de plus de 30 points en s'imposant 107 à 74. Une douche froide pour la nouvelle franchise, qui restait sur une victoire face à Dallas.

Avec une Olivia Miles un peu plus discrète que d'habitude au scoring mais tout de même auteure de 12 points, 4 rebonds, 5 passes et 3 interceptions, ce sont surtout Courtney Williams et Natasha Howard qui ont pris les choses en main pour Minnesota.

Williams a terminé avec 16 points, 5 rebonds et 4 passes à 70 % de réussite au tir. Mais c'est bien Howard qui a été élue joueuse du match par la WNBA avec 18 points, 6 rebonds, 1 passe et 2 interceptions.

The vets showed out 💪 Natasha Howard and Courtney Williams combined for 34 points to help power the @minnesotalynx past Portland. Natasha Howard: 18 PTS | 6 REB | 2 STL

Courtney Williams: 16 PTS | 5 REB | 4 AST The Lynx now are 9-1 in their last 10 games!#WNBASeason30 |… pic.twitter.com/1JODvtG9oR — WNBA (@WNBA) June 16, 2026

Sept joueuses du Lynx, parmi les dix qui ont participé à la rencontre, ont terminé avec au moins 10 points. Un effectif bien rôdé où la philosophie du collectif et de la défense instaurée par Cheryl Reeve a une nouvelle fois porté ses fruits.

La franchise de l'Oregon a pris l'eau dès les premières minutes et n'a jamais réussi à suivre la cadence de Minnesota, comptant déjà 20 points de retard à la mi-temps. Carla Leite a tenté de sauver les meubles avec 10 points, 2 rebonds, 3 passes et 1 interception. La Française a été aidée par Emily Engstler, auteure de 9 points, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre. Cela n'aura pourtant rien changé au résultat final.

Minnesota conserve donc sa place de leader avec un bilan de 11 victoires pour 3 défaites.

Les Valkyries, reines de Californie

La dernière rencontre de la nuit en WNBA était un duel 100 % californien. Golden State recevait Los Angeles, et ce sont bien les joueuses de la Bay Area qui l'ont emporté 78 à 58.

Les Valkyries ont démarré au quart de tour en prenant une avance confortable dès le premier quart-temps, portée notamment par une défense étouffante face à l'attaque des Sparks. Gabby Williams a particulièrement fait souffrir Kelsey Plum par sa pression défensive et a été impériale dans ce registre.

La Française, joueuse du match, a terminé avec 16 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception. C'est la troisième fois de suite qu'elle est élue meilleure joueuse lors d'une victoire de Golden State. Elle a définitivement pris ses marques dans sa nouvelle franchise.

Cette nuit, elle a pu compter sur Kaila Charles, auteure de 13 points (71,4 % au tir), 8 rebonds et 5 passes.

Kaila Charles and Gabby Williams had it going all night 🔥 The duo set the tone as the Valkyries protected home court against the Los Angeles Sparks. Gabby Williams: 16 PTS | 4 REB

Kaila Charles: 13 PTS | 8 REB | 5 AST | 2 3PM#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner's Cup… pic.twitter.com/jAkiUJhGur — WNBA (@WNBA) June 16, 2026

Notre deuxième Frenchie, Janelle Salaün, a démarré fort en première période avant de s'effacer progressivement. Elle a terminé avec 7 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en sortie de banc.

Chez les Sparks, avec une efficacité limitée des joueuses majeures, c'est finalement le banc qui s'est le plus montré. Cela pose encore la question de l'utilisation de Cameron Brink par son entraîneuse. L'ancienne intérieure de Stanford est cruciale dans la protection du cercle et pourtant elle ne joue que 15 minutes en sortie de banc.

Résultat : cette nuit encore, la défense des Sparks a pris l'eau. Cameron Brink a terminé avec 10 points, 2 rebonds et 1 contre, tandis que Rae Burrell, elle aussi remplaçante, a fini avec 13 points, 1 rebond, 1 passe et 3 contres pour terminer meilleure marqueuse de son équipe.

Los Angeles occupe désormais la 8e place du classement pendant que Golden State continue de briller avec une neuvième victoire cette saison.

Un seul match est au programme demain avant une énorme nuit de mercredi à jeudi :

Tempo @ Fever : 1h