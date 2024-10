Le New York Liberty n'a plus besoin que d'une victoire pour fêter le premier titre de son histoire. Après avoir perdu le game 1 des Finales WNBA à domicile, puis égalisé à 1-1 face à Minnesota, New York a repris le contrôle de la série cette nuit, en allant s'imposer sur le parquet des Lynx (80-77).

Les choses n'avaient pourtant pas très bien commencé pour les joueuses de Sandy Brondello, bousculées par un adversaire prêt à prendre les devants sous les yeux de son public. Minnesota a compté jusqu'à 15 points d'avance et avait encore l'avantage à l'entrée du money time (+4 à 2:26 de la fin). La blessure d'Alanna Smith côté Minnesota, les efforts de Breanna Stewart (30 pts, 11 rbds, 4 blks) et surtout le tir assassin de Sabrina Ionescu, ont permis au Liberty de renverser la situation.

Alors que les deux équipes étaient à égalité (77-77) avant une dernière remise en jeu pour New York, la meneuse All-Star a frappé à 3 points quasiment depuis le logo pour un tir qui restera dans les mémoires à quelques secondes de la fin.

Les Lynx payent le fait d'avoir laissé le Liberty en vie dans ce match, mais aussi de ne pas avoir réussi à matcher la taille de leurs adversaires après la blessure de Smith. Dorka Juhasz (1,96m) attend toujours sur le banc... Malgré les 22 points, 9 rebonds et 5 interceptions de Napheesa Collier, Minnesota s'incline donc et va devoir trouver les ressources pour remporter le game 4 et décrocher un game 5 décisif.