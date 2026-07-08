Retour sur les deux matches de la nuit en WNBA avec une Jessica Shepard encore immense et en triple-double.

Les résultats de la soirée en WNBA

Wings @ Liberty : 88-77

Sky @ Mercury : 77-66

Le premier match de la nuit se jouait pour la quatrième place au classement, et c'est Dallas qui a remporté ce duel. Les Texanes ont pris le dessus sur New York et se sont imposées 88 à 77.

Les Wings s'offrent leur troisième victoire de suite. Pourtant, c'est Breanna Stewart qui avait ouvert le bal. La leader du Liberty a démarré très fort la rencontre, donnant jusqu'à 10 points d'avance à son équipe. Mais les joueuses de Dallas ont réalisé un énorme deuxième quart-temps en infligeant un 19-0 au milieu de la période.

Après ce temps fort, les joueuses de Jose Fernandez sont restées quasiment toute la rencontre avec une dizaine de points d'avance et n'ont jamais vraiment vu New York revenir au score.

Une rencontre avec peu d'adresse, notamment avec une efficacité à trois points catastrophique des deux côtés, à l'exception d'Awak Kuier (3/4) et de Jonquel Jones (3/6). Intelligemment, en voyant que les tirs longue distance ne tombaient pas, les Wings ont choisi d'aller davantage au cercle. Un choix payant.

Si New York a un peu relevé la tête en début de deuxième mi-temps, Dallas a vite retrouvé sa route en évitant les pertes de balle et en améliorant son adresse.

Jessica Shepard intenable

La joueuse du match, c'est clairement Jessica Shepard. Il n'y a pas débat. Présente partout sur le parquet, l'ailière de 29 ans était déjà quasiment en triple-double à la mi-temps, malgré quelques mauvaises décisions sur le plan offensif. Plus discrète en deuxième période, elle termine tout de même en beauté et signe son troisième triple-double de la saison avec 22 points (68,8 % FG), 12 rebonds et 11 passes. C'est son quatrième en carrière, ce qui la place au deuxième rang ex aequo du classement all-time. Une prestation offensive chirurgicale.

JESSICA SHEPARD TONIGHT 🔥 • 22 POINTS

• 12 REBOUNDS

• 11 ASSISTS

• 11/16 FG pic.twitter.com/LhKFfjW1yX — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 8, 2026

Désormais bien installée dans le cinq de départ, Awak Kuier était en feu à longue distance en première période. Elle s'est finalement offert un double-double avec 10 points (50 % FG), 12 rebonds, 7 passes et 3 contres.

Comme d’habitude, même si leur match offensif n'a pas été terrible, Paige Bueckers et Azzi Fudd ont offert un quatrième quart-temps digne des plus grandes et ont été clutch en fin de match. Bien ciblées par la défense du Liberty et en manque d'adresse, elles ont aussi mis leur talent au service de la défense. Un match à montrer dans toutes les écoles pour Paige, notamment, qui a sans doute réalisé la meilleure prestation défensive de sa carrière.

Paige a pris des coups cette nuit. Secouée, elle ne s’est pas laissée abattre et a terminé avec 15 points, 7 rebonds, 6 passes et 2 contres.

On a senti un manque de confiance dans les choix offensifs d'Azzi Fudd sur ce match, une hésitation au moment de prendre ses tirs, jusqu'à ce que le moment le plus important de la rencontre arrive. Azzi a été ultra importante dans le money time et a commencé à rentrer ses shoots au meilleur moment. Elle a fini avec 12 points (46,2 % FG), 3 passes et 2 interceptions.

We'll take our dub to go 🍗 pic.twitter.com/0VAiEW1Sns — Dallas Wings (@DallasWings) July 8, 2026

Côté Liberty, le manque d’adresse s'est fait sentir. De nombreux layups ont été manqués, avec seulement 29,4 % de réussite à la mi-temps. Un problème offensif qui a coûté cher. New York a redoublé d'efforts pour tenter d'empêcher l'écart de se creuser. En difficulté face aux grandes, le Liberty a tout de même réussi à bien tenir Paige et Azzi en défense, ce qui n'est pas négligeable. Malheureusement pour les New-Yorkaises, les Wings avaient d'autres armes cette nuit.

Jonquel Jones et Breanna Stewart se sont retrouvées un peu trop seules pendant trop longtemps.

Breanna Stewart a inscrit 29 points (62,5 % FG), 9 rebonds, 4 passes et 1 contre, tandis que Jonquel Jones a signé un double-double avec 17 points (68,8 % FG), 12 rebonds, 2 passes et 2 contres.

Marine Johannès, en sortie de banc, a ramené de l’énergie et du rythme, surtout en deuxième période. La Française a fini avec 7 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception. Pauline Astier, plus en difficulté sur cette opposition, a terminé avec 4 points, 2 rebonds et 1 passe.

Dallas poursuit sa saison historique depuis que la franchise a pris l’identité des Wings, avec un bilan de 14 victoires pour 8 défaites.

Chicago peut souffler

Le deuxième match, qui opposait le Sky au Mercury, s'est soldé par une victoire de Chicago 77 à 66. Entre deux franchises en difficulté, on était loin d'assister au plus beau match de la semaine.

Après avoir pris le dessus dans les premières minutes de la rencontre, le Sky a baissé le ton dans le deuxième quart-temps et a vu Phoenix revenir à sa hauteur. Chicago a ensuite repris la maîtrise de la rencontre au retour des vestiaires, de quoi assommer son adversaire.

Les nombreuses pertes de balle, 17 pour Chicago et 20 pour Phoenix, ont permis aux attaques adverses de se créer davantage d'occasions.

Mais pour le Sky, ce qui a fonctionné cette nuit, c'est d'abord un collectif exemplaire, une défense solide, de bonnes séquences offensives et une belle adresse extérieure (40,7 %), qui a clairement surpris la défense du Mercury.

Pourtant, Skylar Diggins est venue s'ajouter à une longue liste de blessées côté Chicago. Celle qui a fait parler d'elle en début de semaine pour son retrait du cinq titulaire n'a finalement même pas pu jouer une minute, en raison de son genou.

Sans véritable cadre, hormis une Courtney Vandersloot encore trop discrète, c'est la rookie Sydney Taylor qui a pris les commandes de la rencontre.

Joueuse du match, elle a terminé avec 16 points (54,5 % FG), 3 tirs longue distance, 1 rebond et 1 passe.

Elle a été épaulée par Natasha Cloud. De nouveau alignée dans le cinq titulaire, elle a pris ses responsabilités pour aller chercher la victoire. Elle a fini avec 11 points, 4 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 tirs à trois points.

Sydney Taylor and Natasha Cloud were unrelenting in the @chicagosky's victory against the Mercury 🦾 Taylor dropped 16 PTS (10 in the 3Q) & 3 3PM while going 6/11 from the field. Cloud kicked in with 11 PTS, 6 AST, 4 REB, 3 3PM and 2 STL.#WNBASeason30 pic.twitter.com/bNzcv6bki7 — WNBA (@WNBA) July 8, 2026

Pour Phoenix, la tâche a été bien plus complexe et la franchise est retombée dans ses travers.

Malgré ses 25 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception, Kahleah Copper n'a pas pu sauver son équipe d'une énième défaite.

Chez nos Françaises, Valériane Ayayi s'impose petit à petit avec les titulaires. La capitaine des Bleues a terminé avec 9 points, 6 rebonds et 1 interception. Monique Akoa Makani a inscrit 9 points, 1 rebond, 1 passe et 1 interception, tandis que la nuit a été plus compliquée pour Noémie Brochant. Elle a fini avec 3 rebonds et 2 interceptions.

La WNBA se poursuit la nuit prochaine avec trois matches au programme :