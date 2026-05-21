Retour sur les matches de la nuit en WNBA avec notamment Connecticut qui signe sa première victoire de la saison.

Les résultats de la nuit en WNBA

Fire @ Fever: 73-90

Wings @ Sky: 99-89

Sun @ Storm: 80-78

Trois matches au programme de la WNBA cette nuit, à commencer par Indiana qui recevait Portland.

Sans leur joueuse phare, Caitlin Clark, laissée au repos pour une blessure légère au dos, les coéquipières d'Aliyah Boston n'ont pas bronché. Dominantes dans tous les secteurs du jeu, elles se sont rapidement imposées pour finalement l'emporter 90 à 73, leur plus large victoire de la saison.

Un collectif bien rodé

Auteur d'une énorme performance défensive, la meilleure de l'année, le Fever a pu s'appuyer sur son collectif. Le trio Aliyah Boston (24 points), Kelsey Mitchell (21) et Lexie Hull (16) a fait souffrir la défense du Fire.

triple.

triple.

triple.

triple. Lexie Hull drains her fourth three of the night 👏 pic.twitter.com/BuEsSNPXUa — Indiana Fever (@IndianaFever) May 21, 2026

Tyasha Harris, arrivée cette année à Indiana, jouait son premier match en étant dans le cinq de départ. Importante dans le plan offensif, elle a offert 7 passes pour 0 turnover.

De leur côté, Carleton et Sutton n'auront pas réussi à renverser la tendance pour Portland.

Pourquoi la WNBA ne sera plus jamais la même : ce qui va changer

Des Wings renversants

Pour le deuxième match, Dallas se déplaçait à Chicago, une rencontre disputée qui s'est soldée par une victoire maîtrisée des Wings, 99 à 89. Les joueuses de José Fernandez ont pourtant mal débuté la rencontre, à l'image de Paige Bueckers. Sous la pression instaurée par le Sky porté par Natasha Cloud et Kamilla Cardoso, l'ancienne joueuse de UConn a enchaîné les fautes bêtes, les pertes de balles, et les tirs manqués, tout ce à quoi Bueckers n'est pas habituée. Mais la mauvaise phase des Texanes n'a pas duré longtemps, rapidement revenues au score, elles ont entamé la deuxième période avec 1 petit point de retard.

Paige Bueckers et Arike Ogunbowale se sont mis au diapason et ont pris le contrôle total du match. La rookie de l'année en titre termine meilleure scoreuse avec 24 points à plus de 57 % de réussite, ainsi que 3 rebonds et 4 passes. Arike suit de peu avec 23 points, 3 rebonds et 4 passes.

Jess no look pass to Pskiiiii oh my stars pic.twitter.com/hDVBFtYUvs — Dallas Wings (@DallasWings) May 21, 2026

Une domination de Shepard

Le leadership de Paige et les tirs clutch d'Arike ont été capitaux, pourtant c'est bien la performance de Jessica Shephard qu'il faut retenir. L'ancienne joueuse de Notre Dame a signé un triple double : 18 points, 10 rebonds et 12 passes. Présente autant dans le secteur défensif qu'offensif, l'intérieure de 29 ans a surtout démontré qu'elle pouvait trouver chacune de ses coéquipières sur le parquet. Elle a été une véritable clé dans le succès face au Sky.

Azzi Fudd, elle, en sortie de banc, poursuit sur sa lancée du match dernier, avec une grosse efficacité au scoring (75 %). Elle inscrit 12 points et surtout, son shoot derrière l'arc est de retour avec 2 tirs rentrés sur 2. Un plein de confiance qui sera utile lors des prochaines rencontres pour la first pick 2026.

Les Wings ont pris le contrôle définitif du match dans le 4ᵉ quart-temps en prenant une avance de 10 points.

Connecticut l'emporte enfin !

Pour finir la nuit, le Sun recevait Seattle, et espérait enfin remporter son premier match de la saison. Objectif réussi après une grosse bataille tout le long de la rencontre : les joueuses de Rachid Meziane se sont imposées de 2 points grâce à un and one de Kennedy Burke à deux secondes de la fin. Victoire 80 à 78.

Kennedy Burke in the clutch ‼️ The Connecticut Sun get their first W of the season in a thriller vs. the Storm 🍿 pic.twitter.com/5E8pCunCFV — espnW (@espnW) May 21, 2026

Sans la Française Dominique Malonga, absente suite à une commotion cérébrale, le Storm a dû s'appuyer sur Natisha Hiedeman, autrice de 20 points, et sur Jade Melbourne (11), mais ça n'a pas suffi à décrocher la gagne face à une équipe du Connecticut déterminée.

Ce sont les rookies Charlisse Leger-Walker et Nell Angloma, toutes deux en sortie de banc, qui ont amené le succès de la franchise. Charlisse ressort avec 16 points, 2 rebonds, 3 passes et 1 contre, tandis que la Française signe son record de points en WNBA (15). Impactante défensivement, elle a réalisé 7 rebonds, 3 passes et 1 contre.

Les joueuses du Sun ont pu célébrer dignement leur premier succès de la saison avec leur coach.

Trois nouveaux matchs à venir cette nuit avec plusieurs Françaises :

Valkyries @ Liberty : 2H

Tempo @ Lynx : 2H

Sparks @ Mercury : 4H