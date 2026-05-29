Burton climatise Indiana, Shepard sort un match historique

Retour sur les deux matchs WNBA à haute intensité qui se sont joués cette nuit. Jessica Shepard a réalisé une performance jamais vue.

Les résultats de la nuit en WNBA

Aces @ Wings: 87-95

Fever @ Valkyries: 88-90

A'ja Wilson a planté 21 points, Chelsea Gray a fait rêver avec ses passes sorties de nulle part, Las Vegas menait de + 13. Pourtant ça n'aura pas suffi face aux Wings qui ont renversé le match pour l'emporter grâce à un trio en ébullition (95-87).

Depuis le début de saison, Jessica Shepard est juste inarrêtable. L'ancienne joueuse de Notre Dame a de nouveau réalisé un triple double. Avec 22 points, 20 rebonds et 10 passes, elle est devenue la première de l'histoire à réaliser cette performance en WNBA. Élément-clé depuis son arrivée à Dallas en provenance du Minnesota, Jessica a été présente dans toutes les zones du terrain contre les Aces.

L'internationale slovène s'est rapidement intégrée à sa nouvelle équipe, ce qui a permis de trouver facilement Azzi Fudd et Paige Bueckers, les deux autres pierres angulaires de ce succès.

Jessica Shepard tonight 🔥 • 22 points

• 20 REBOUNDS

• 10 assists

• 8/13 FG pic.twitter.com/1QQXbCsy22 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 29, 2026

Un duo d'excellence

À elles deux, les anciennes Huskies ont combiné 42 points face à Las Vegas. Sur leur dernier match contre New York, elles en avaient planté 44. Une preuve que ce backcourt marche à la perfection.

Pour sa première titularisation en WNBA, Azzi Fudd a montré pourquoi elle méritait de démarrer. Avec 22 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre, 1 interception et 3/5 derrière l'arc, elle a été essentielle en attaque comme en défense. La joueuse de 23 ans a enchaîné son 2ᵉ match consécutif à plus de 20 points et est la seule rookie cette saison à y être parvenue.

La protégée de Steph Curry est véritablement une 2-way player capable de se montrer partout. Si Olivia Miles prendra sans doute le trophée de rookie du mois, Azzi entre définitivement dans la course pour la rookie de l'année.

De son côté, Paige Bueckers a fait du Paige Bueckers. Avec 20 points marqués cette nuit, elle est la joueuse comptant le plus de matchs à 20 points cette saison à égalité avec A'ja Wilson, Kelsey Plum et Caitlin Clark. Toujours en jouant avec autant de hargne, la superstar de Dallas a été clutch en fin de rencontre. Elle a inscrit un tir à trois points sur la tête de Smith pour agrandir l'écart.

Excellente dans la création, elle a fini avec 6 passes en plus de ses 3 rebonds et ses 2 contres.

Dynamic Duo 🚨 Azzi Fudd and Paige Bueckers were instrumental in the @DallasWings' win over the Aces! Azzi Fudd: 22 PTS | 3 REB | 3 3PM | 2 AST

Paige Bueckers: 20 PTS | 6 AST | 3 REB | 2 BLKS | 2 3PM#WNBASeason30 pic.twitter.com/1FFy6fHCFA — WNBA (@WNBA) May 29, 2026

Veronica Burton refroidit le Fever

Pour la deuxième rencontre de la nuit, Indiana se déplaçait à Golden State. Si Caitlin Clark, avec 16 points et 6 passes, est devenue la joueuse la plus rapide à inscrire 1000 points et 500 passes dans l’histoire, la fête a été gâchée par les Valkyries (90-88).

Dans une opposition très serrée du début à la fin, l'attaque de Golden State a fini par prendre le dessus. Veronica Burton, le visage de la franchise de la Bay, a tout fait sur le terrain. En marquant 25 points, 3 passes, 6 rebonds et surtout 5 contres, son record personnel, elle a signé un des meilleurs matches de sa carrière et a éteint tout espoir de victoire pour le Fever.

Veronica Burton was a force on both ends tonight ⭐️ She finished with 25 PTS, 6 REB and a career-high 5 BLKS in the @valkyries' thrilling 90-88 victory over Indiana!#WNBASeason30 pic.twitter.com/2H55jFIqN0 — WNBA (@WNBA) May 29, 2026

Il faut dire que l'Américaine était bien accompagnée par son duo de Françaises. Gabby Williams et Janelle Salaün finissent toutes les deux avec 19 points. En prenant feu en deuxième période, elles ont pris de court la défense adverse.

Gabby a particulièrement bien attaqué face à Caitlin Clark, qui s'est rapidement retrouvée sans solution. L'ancienne joueuse du Storm a terminé avec 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Tandis que Janelle, en sortie de banc, a pris le dessus avec ses tirs longue distance. Elle a fini avec 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 3/5 à trois points.

Avec une nouvelle victoire en poche, Golden State prend la deuxième place du classement avec un bilan similaire aux Lynx, premiers de la ligue.

La WNBA est de retour dès demain avec pas moins de cinq matchs au programme :

Mercury @ Liberty : 1H30

Sparks @ Mystics : 1H30

Lynx @ Sky : 1H30

Dream @ Fire : 4H

Storm @ Tempo : 19H