Las Vegas se fait peur, Caitlin Clark et le Fever écrasés

Le 1er tour des playoffs WNBA 2024 a débuté ce weekend avec quatre games 1 qui n'ont pas réservé de surprises quant au résultat final. Dans le contenu, certaines équipes ont eu un peu plus de mal que prévu pour mener 1-0. A commencer par les Las Vegas Aces, doubles championnes en titre, qui ont dû passer un 14-2 dans le dernier QT face au Seattle Storm pour renverser la situation et s'imposer (78-67) à domicile. Quelques heures avant le coup d'envoi, A'ja Wilson (21 pts), avait été désignée MVP de la saison à l'unanimité, une première depuis 1997. Dans cette partie, Gabby Williams a fini deuxième meilleure marqueuse du Storm avec 14 points, 8 rebonds et 2 passes.

Dans les autres rencontres, on notera que les débuts de Caitlin Clark en playoffs ont logiquement débouché sur une défaite (93-69) sur le parquet du Connecticut Sun, avec une soirée difficile pour la Rookie of the Year désignée elle aussi ce dimanche. Clark a shooté à 4/17 pour finir avec 11 points face à la défense de fer du Sun. Marina Mabrey (27 pts) a fait un carnage en sortie de banc en exploitant les largesses défensives du Fever.

Minnesota, tête de série n°2, a dominé (102-95) Phoenix après avoir failli dilapider 23 points d'avance. La dauphine d'A'ja Wilson pour le trophée de MVP, Napheesa Collier, a réalisé une partie XXL avec 38 points au compteur (son record personnel en playoffs). Les 33 points de Tasha Cloud et les 21 points de Diana Taurasi, qui est peut-être à un match de la fin de sa brillante carrière, n'ont pas suffi.

Olivia Epoupa n'est entrée que quelques secondes sur le parquet dans cette partie.

Enfin, New York a là aussi nettement battu (83-69) Atlanta, avec 21 points de l'Allemande Leonie Fiebich, titulaire, et 20 points de Breanna Stewart. Le Liberty n'a pas eu à forcer son talent et a relâché l'étreinte dans le dernier quart-temps.

Les games 1

New York 83-69 Atlanta

Minnesota 102-95 Phoenix

Connecticut 93-69 Indiana

Las Vegas 78-67 Seattle