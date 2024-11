Zaccharie Risacher a frappé un grand coup mercredi face à new York. Non content d'offrir la victoire aux Hawks face à un gros bonnet de la conférence est, l'international tricolore a signé une performance majuscule avec 33 pts, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres à 11/18 et 6/10 à 3 pts et rappelé au passage qu'il n'avait peut être pas été choisi en première position de la dernière draft pour rien.

Une prestation sur laquelle l'ancien villeurbannais est longuement revenu en conférence de presse, des étoiles plein les yeux. "C’était génial. Les gars étaient super contents pour moi. Je l’étais aussi. Ca m’a rendu heureux de voir mes coéquipiers se réjouir de ma performance ce soir. J’ai senti de l’amour. Et c’est littéralement comme ça depuis le premier jour. Ils s’assurent que je vais bien, sur le terrain comme en dehors. Je suis vraiment heureux de les avoir à mes côtés."

"Personne n’est plus heureux de voir Zach performer que ses propres coéquipiers"

Un sentiment d'unité évoqué à son tour par son entraîneur, Quin Snyder, qui lâchait ainsi, faisant allusion à la maladresse rencontrée par Risacher sur ses premières sorties. "Tous les joueurs ont eu à faire des ajustements en intégrant la ligue. Ils ont donc de l’empathie les uns pour les autres. Par conséquent personne n’est plus heureux de voir Zach performer que ses propres coéquipiers." Au premier rang desquels la star de la franchise géorgienne, Trae Young, qui confiait à son tour. "C’est super de le voir faire ça, et je ne suis pas surpris. Je savais que ca arriverait et je sais aussi que ca va continuer vu sa façon de jouer. J’ai moi-aussi eu du mal sur mes deux premiers mois dans la ligue avant d’être dans la discussion pour le titre de Rookie of the Year. Donc c’est comme ça. On passe par des hauts et des bas en tant que joueur, surtout en tant que rookie."

"Prendre mes putains de shoots"

Si Zaccharie Risacher connaît effectivement un début de saison en-deçà des attentes liées à son statut de 1st pick, il n'en demeure pas moins largement soutenu par l'organisation toute entière. Une bienveillance que le meilleur jeune de l'EuroCup l'an dernier ne manquait pas de souligner tout sourire, évoquant notamment les mots très explicites de son coach. "Il me répète tout le temps de « prendre mes putains de shoot » (rires). Mais ça ne vient pas que de lui. C’est le cas de tout le monde, du coaching staff comme de mes coéquipiers. C’est génial d’avoir la confiance de tout le monde."

Après une sortie comme celle de mercredi, nul doute que Zaccharie Risacher sera surveillé comme le lait sur le feu jeudi par la défense de Detroit alors que les Hawks s'apprêtent à disputer 4 matchs en 6 jours. Une situation inédite pour le rookie de 19 ans, qui concédait ainsi. "Je suis fatigué. C’est un vrai ajustement par rapport à ce que j’ai vécu en Europe." Puis de conclure, lucide, savourant la chance qui est la sienne de vivre de sa passion. "Mais on fait ce qu’on aime, donc on n’a aucune raison de s’en plaindre. Pour un amoureux du jeu comme moi, je le vois comme une bénédiction."

D.R.