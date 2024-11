Zaccharie Risacher entre dans un club très fermé avec LeBron, KD et Wemby

Zaccharie Risacher a passé une très belle nuit, avec son gros match face aux Knicks (33 pts, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres à 11/18 et 6/10 à 3 pts.

Cette performance lui permet non seulement de lancer la saison et de faire taire les sceptiques, mais aussi d'entrer dans un club de jeunes joueurs très fermé. Seuls trois joueurs de moins de 20 ans avant lui ont inscrit au moins 30 points, 2 contres et 2 interceptions dans un match NBA. Leurs noms ? Lamar Odom, LeBron James, Kevin Durant et Victor Wembanyama. Excusez du peu !

Zaccharie Risacher est en revanche le seul parmi ceux-là à avoir aussi inscrit au moins 5 paniers primés dans l'opération.

Quand on vous disait l'autre jour que la confiance allait finir par arriver...