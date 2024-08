Zaccharie Risacher : ils ne croient pas en lui et c’est une bonne nouvelle

Zaccharie Risacher est l'un des n°1 de Draft avec le moins de hype du 21e siècle en NBA. On pourrait s'en offusquer et crier à l'anti-européanisme primaire de fans et de médias US irrités par la prise de pouvoir des internationaux depuis quelques années. Mais au contraire, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à l'ailier français. On ne dit pas qu'il n'aurait pas pu résister à la pression avec laquelle certains de ses prédécesseurs, ne serait-ce que Victor Wembanyama la saison dernière, ont dû composer. Simplement, il est quand même plus confortable de débarquer en NBA avec l'envie de donner tort à tout le monde, sans être attendu, que d'être le centre d'attention pour des millions de personnes.

ESPN a posté un sondage auprès de 18 scouts, coaches et dirigeants NBA, un peu sous la même forme que le traditionnel papier posté par NBA.COM avant le début de la saison. Il leur a été demandé de choisir le futur ROY selon eux. Zaccharie Risacher, bien que premier choix, n'a récolté aucun vote. Même son compatriote Alex Sarr, drafté en 2e position par les Washington Wizards, a eu deux voix. Même Tristan da Silva d'Orlando, pas franchement connu du grand public, a été désigné une fois.

Et ce n'est pas seulement la première année de Zaccharie Risacher en NBA qui fait douter les sondés, mais même son avenir à moyen terme. Il leur a ensuite été demandé quel serait le meilleur joueur de la cuvée dans cinq ans. A nouveau, pas le moindre vote, alors que Dalton Knecht, pour ne citer que lui, en a un. Là encore, il faut prendre ça positivement. Très peu de gens croient en sa capacité à être à la hauteur d'un 1st pick ou même d'un lottery pick.

Mais l'essentiel n'est pas là. L'équipe qui a misé sur lui, Atlanta, croit en lui. Les Hawks lui donneront les opportunités et un rôle adéquats pour qu'il puisse prouver sa valeur sans être, là aussi, le centre d'attention pour les adversaires. Trae Young, Jalen Johnson ou Bogdan Bogdanovic sont des joueurs capables de scorer et nécessitent une surveillance particulière. Zaccharie Risacher ne recevra pas de prises à deux et, à part Matas Buzelis, qui s'est lancé dans une drôle de rivalité one-way avec l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse, personne ne s'est pour le moment fait la promesse de neutraliser le Français.

L'importance du fit

Sur ce que l'on a vu de sa part en France, en équipe de jeunes et même sur un petit échantillon en Summer League, Risacher a les capacités pour être une troisième ou quatrième lame de grande qualité, surtout avec de la répétition et des positions ouvertes. Au même titre que les Hawks, le rejeton de l'ancien international Stéphane Risacher va se retrouver dans un contexte où il ne peut presque que surprendre positivement, tant plus personne ne voit Atlanta comme un vrai outsider à l'Est, ni n'estime que le Français est le plus gros talent de cette cuvée.

No 1 Overall Pick Zaccharie Risacher's BEST Moments of the NBA 2K25 Summer League. Let this Kid get up to about 225-230. He going to be a lot of fun to watch as he develops.#TrueToAtlanta #AtlantaHawks #Hawks #NBA pic.twitter.com/YMUbRy5oMy — We Talk Hawks TV 🏀📺 HOMECOURT (@Hawks_HomeCourt) August 25, 2024

Trae Young lui-même est conscient de la plus-value que va apporter Zaccharie Risacher cette saison. "Il est plus grand en vrai, avec une longue envergure. C'est un bon défenseur, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Il sait marquer quand il est ouvert, réussit des stops... Notre équipe sera plus grande grâce à lui". D'autres auraient peut-être juré qu'ils avaient le nouveau Kevin Durant ou un talent générationnel pour rassurer les fans. Young a l'honnêteté de dire que Risacher est surtout un très bon fit et quelqu'un qui va apporter des choses dont les Hawks ont vraiment besoin pour remonter la pente. Et là aussi c'est très bien que le franchise player ne se sente ni menacé, ni sous-doté. Zaccharie Risacher apportera ce qu'il apportera et les Hawks doivent faire confiance à leurs dirigeants, qui ont vu en lui quelque chose qui les aidera à passer un cap et à être une équipe qui compte à l'Est à un moment.

Zaccharie Risacher ne sera sans doute pas Rookie of the Year. Par contre, il sera peut-être le joueur avec le rôle le mieux défini et les perspectives les plus claires parmi tous ses camarades de la Draft 2024. On prend le pari que beaucoup de ceux qui ont affiché leur scepticisme, pour ne pas dire plus, se diront qu'ils ont visé à côté.