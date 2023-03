Zaccharie Risacher représentera la France au Nike Hoop Summit

Un seul joueur évoluant en Europe a été invité au Nike Hoop Summit cette année, et c’est un Français ! Zaccharie Risacher, le diamant brut de l’ASVEL, pourra profiter de l’opportunité pour se montrer devant les scouts de la NBA.

L’évènement est un incontournable de la saison pour les jeunes. Chaque année, le Hoop Summit oppose l’équipe U19 des États-Unis à un effectif composé d’internationaux très prometteurs du même âge. En leur temps, Tony Parker et Nicolas Batum y sont notamment passés, et la plupart des gros choix de draft y ont été invités.

C’est une consécration pour Zaccharie Risacher, dont la cote ne cesse de monter de l’autre côté de l’Atlantique. Les spécialistes d’ESPN l’annoncent d’ailleurs déjà en troisième position de la draft 2024, signe de son immense potentiel.

Victor Wembanyama doit-il se muscler pour briller en NBA ?

L’ailier de l’Asvel, qui fêtera bientôt ses 18 ans, choque clairement son monde par son talent et sa précocité. Il est par ailleurs le joueur non américain le mieux classé dans les prédictions de Jonathan Givony, véritable référence du scouting. L’expert américain a notamment salué sa mécanique de tir et son footwoork, entre autres qualités.

The draft's top international prospect is 6'9 French wing Zaccharie Risacher, who brings dynamic shot-making ability, long strides attacking the rim, the ability to pass in a variety of ways and outstanding defensive instincts. Full ESPN 2024 mock draft: https://t.co/Cw5AcgxiKy pic.twitter.com/HgECP5Aed5

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 22, 2023