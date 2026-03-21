Zaccharie Risacher, enfin une petite éclaircie

En sortie de banc, le jeune talent des Atlanta Hawks Zaccharie Risacher a affiché un visage intéressant face aux Houston Rockets.

Zaccharie Risacher connaît une saison 2025-2026 assez mitigée aux Atlanta Hawks. Après des rumeurs concernant un potentiel trade en février dernier, le Français n'a pas bougé. Mais son statut a évolué sous les ordres de Quin Snyder.

Désormais utilisé en sortie de banc, le jeune talent de 20 ans a parfois du mal à exprimer ses qualités. Et son temps de jeu a diminué lors de la récente bonne série de son équipe (11 victoires consécutives). Pour autant, lors de la défaite contre les Houston Rockets (95-117), le Tricolore a eu une bonne réaction.

En 19 minutes, Risacher a eu un bel impact : 16 points (à 6/8 aux tirs dont 3/3 à trois points), 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

"Il y a de la concurrence pour lui et dans ce cas, chaque rencontre est un peu différente. Certaines occasions se sont présentées à lui. Il a tiré avec assurance, a varié son jeu, a récupéré quelques ballons perdus et a bien joué en défense.

Comme je l’ai déjà dit, nous croyons en ce qu’il fait. Chaque soir est un peu différent, nous sommes maintenant dans une situation où, sur ce sprint final, nous devons aborder ces matches comme si les Playoffs avaient déjà commencé. C’est une bonne chose de le voir jouer de cette manière", a salué son coach Quin Snyder face aux médias.

Une prestation encourageante pour Zaccharie Risacher. A l'approche des Playoffs (et du Play-in), il va devoir enchaîner les belles copies pour consolider sa place dans la rotation des Hawks.

Zaccharie Risacher écarté du cinq, un mal pour un bien ?