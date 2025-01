Zach LaVine, les Lakers ont longtemps discuté pour le récupérer…

Il ne s'agit pas d'un secret, les Chicago Bulls sont prêts à se séparer de Zach LaVine. Une situation claire depuis plus d'un an. Mais la franchise de l'Illinois refuse de brader l'arrière et attend donc la bonne opportunité.

Selon les informations du Chicago Sun-Times, les Bulls ont longtemps discuté avec les Los Angeles Lakers concernant le joueur de 29 ans. Les pourparlers se sont déroulés en début de saison. Mais à l'époque, il n'y avait pas "les bonnes pièces" pour mettre en place un échange.

Et maintenant ? Cette piste ne semble plus d'actualité. Pourquoi ? Car les Angelenos ont récemment envoyé D'Angelo Russell aux Brooklyn Nets. Et sans lui (et son salaire), un deal pour LaVine ne paraît plus possible.

Pour le moment, un départ de l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves de Chicago ne donne pas la sensation d'être imminent. Il y a bien eu des rumeurs avec les Denver Nuggets. Mais toujours selon la même source, les négociations avec la formation du Colorado se trouvent à l'arrêt.

Dans tous les cas, les Bulls n'ont pas à agir dans l'urgence. Individuellement, Zach LaVine se montre performant, ce qui augmente sa côte sur le marché. Et il reste sous contrat jusqu'en 2026 (avec une player option en 2026-2027).

