Zach LaVine mérite mieux, cette stat redore son blason

Zach LaVine a du mal à trouver preneur sur le marché des trades et c'est autant parce qu'il a un salaire XXL (43 millions de dollars la saison prochaine), que parce qu'il traîne une image de joueur qui ne fait pas gagner. Le journaliste Stephen Noh de Sporting News a écrit un article assez intéressant pour tempérer le scepticisme concernant l'arrière des Chicago Bulls.

Il y a notamment une statistique assez effrayante qui permet de se rendre compte que LaVine n'a pas souvent eu des partenaires de très haut niveau. On peut même aller jusqu'à dire qu'entre les Timberwolves et les Bulls, ses deux seules équipes NBA à ce jour, il n'a pas franchement été gâté. Zach LaVine a joué pour 6 coaches différents sur les 10 dernières années, mais c'est surtout au niveau de ses camarades de jeu que le bât blesse : 72 des 101 coéquipiers qu'il pu avoir depuis sa Draft en 2014 sont désormais hors de la ligue. Et parmi les 10 joueurs qui ont disputé le plus de matches avec lui, on retrouve trois All-Stars (Andrew Wiggins, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic) mais aucun joueur ayant fait partie des 10 meilleurs en NBA, au milieu de joueurs au CV plus modeste comme Gorgui Dieng, Shabazz Muhammad ou Ryan Arcidiacono...

On aimerait maintenant voir Zach LaVine dans un contexte un peu différent, au sein d'un collectif avec plus de talent ou plus d'homogénéité. Ce sera peut-être le cas la saison prochaine, si le double vainqueur du Slam Dunk Contest du All-Star Game trouve preneur, avec son contrat qui court jusqu'en 2026, date à laquelle il peut activer une player option à hauteur de 48 millions de dollars.

