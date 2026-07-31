Zach LaVine prévenu qu’il n’entrait pas dans les plans des Kings

Les Kings ont prévenu Zach LaVine qu'ils ne comptaient pas sur lui, il a quand même activé son option à 49 millions.

En choisissant d'activer sa player option de 49 millions de dollars, Zach LaVine savait que son avenir à Sacramento ne serait pas forcément simple. Selon James Ham d'ESPN 1320 Sacramento, les Kings ont été très clairs avec leur arrière : aucun rôle ne lui est promis pour la saison 2026-2027.

Un discours qui illustre la nouvelle direction prise par la franchise.

Aucun statut garanti

Les dirigeants de Sacramento n'ont pas cherché à entretenir le moindre flou avant la décision de Zach LaVine.

Selon James Ham, ils lui ont expliqué que son choix d'activer sa dernière année de contrat ne changerait rien à leurs plans.

« Ils ne lui ont pas promis une place de titulaire. Ils ne lui ont pas promis un certain nombre de minutes par match. Ils ont été honnêtes avec lui en lui disant : "Si tu actives ton option, plus rien n'est garanti." »

Le message est même allé plus loin.

« Tu prends une décision économique en acceptant ces 49 millions de dollars. Nous aussi, nous devons prendre une décision économique concernant notre poste d'arrière pour les cinq prochaines années. Et ce projet ne t'inclut pas. Tu feras peut-être partie de l'équipe pendant une partie de la saison, mais si ce n'est plus le cas au bout de 20 ou 40 matches, nous essaierons de te trouver un autre point de chute. »

Les jeunes passent avant

Toujours selon James Ham, les Kings veulent désormais construire autour de leur jeune génération.

La priorité est de développer Darius Acuff Jr., Alex Karaban, Keegan Murray, Nique Clifford et Maxime Raynaud, quitte à réduire progressivement la place des vétérans dans la rotation.

Dans ce contexte, LaVine n'est plus considéré comme un élément central du projet à long terme.

Un contrat difficile à échanger

James Ham estime également que la décision de LaVine a considérablement compliqué son avenir. Avec un salaire de 49 millions de dollars sur une seule saison, l'arrière est devenu particulièrement difficile à transférer.

Selon lui, si un échange ou un rachat de contrat devait intervenir, il aurait davantage de chances de se produire rapidement qu'au cours de la saison.

À Sacramento, Zach LaVine entame donc l'exercice 2026-2027 sans véritable garantie, ni sur son rôle, ni même sur la durée de son passage chez les Kings.