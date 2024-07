Zach LaVine, Rich Paul démonte les critiques aux Bulls

Entre Zach LaVine et les Chicago Bulls, les tensions se confirment. On le sait, depuis plusieurs mois, la franchise de l'Illinois cherche à se débarrasser de l'arrière via un trade. Mais la situation n'a pas vraiment évolué avec une relation "brisée" entre les deux camps.

Récemment, des fuites ont expliqué que les Bulls soupçonnaient le joueur de 29 ans d'avoir opté trop rapidement pour une opération afin de mettre un terme à sa saison 2023-2024, alors que d'autres options étaient encore envisageables.

Sans surprise, cette version n'a pas été appréciée par l'agent de LaVine, Rich Paul.

"Je tiens à ce que ce soit clair et net : cette idée selon laquelle Zach a été tout sauf professionnel dans cette situation est fausse. Ce gars a joué blessé. Il a représenté la franchise avec classe. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de son passage chez les Bulls et il a toujours eu le bon comportement.

Est-ce que tous les joueurs sont parfois frustrés ? Oui. Mais Zach a été un professionnel hors pair et mérite mieux que ça. Les Bulls ont des choses à faire. Et nous les laissons s'occuper de leurs affaires", a lancé Paul pour CBS Sports.

Une manière de protéger Zach LaVine, notamment par rapport aux formations intéressées par ses services. En tout cas, un échange semble inévitable et souhaitable pour les deux parties.

Les Warriors ont refusé Zach LaVine