“Zion joue au foot, nous au basket : on ne peut pas le toucher”

L'ambiance n'est pas folle chez les Wolves en ce moment... A tel point que certains en viennent à enrager contre les mauvaises choses ou les mauvaises personnes. D'Angelo Russell était aux premières loges la nuit dernière pour voir Zion Williamson prendre feu et rouler sur Minnesota dans le money time. La star des Pelicans a inscrit les 14 derniers points de son équipe dans les 3 dernières minutes pour aller décrocher la victoire.

Avec Rudy Gobert à cinq fautes, Zion a profité de la situation et de ses qualités physiques pour faire la différence. D'Angelo Russell n'a pas aimé ce qu'il a vu, que ce soit ce qu'il considère comme de la mansuétude de la part des arbitres ou le style puissant de son adversaire.

"Sur une interception, il a juste traversé mon coéquipier et pris la balle. Il joue au football et nous au basketball. On ne peut ni le toucher, ni défendre sur lui. Tant mieux pour lui".

Il y a certes une forte dimension athlétique dans le jeu de Zion Williamson et dans ce qu'il a montré dans le money time de ce match, mais cela va bien au-delà. Cette défaite alors qu'ils semblaient être en contrôle du match, les Wolves la doivent avant tout à eux-mêmes.

Zion scored the @PelicansNBA's final 14 PTS to close out the win!

Zion Williamson a inscrit 43 points dans ce match, son nouveau record en NBA.

