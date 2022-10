Zion Williamson a rejoué contre Chicago et montré qu’il avait du gaz

Absent depuis un an et demi, Zion Williamson a montré un visage convaincant en pré-saison contre les Bulls cette nuit. De bon augure pour les Pelicans.

Zion Williamson n'avait plus joué au basket depuis avril 2021. On attendait donc de le voir sur le terrain pour bien assimiler son retour. Celui-ci a eu lieu cette nuit, à Chicago, et les fans des Pelicans sont forcément rassurés.

Un peu plus fin, mais toujours aussi bondissant, l'intérieur All-Star a passé 15 minutes sur le terrain lors de la victoire des siens face aux Bulls (129-125). Il y avait évidemment un peu de rouille, mais Zion est apparu énergique et volontaire. Le n°1 de la Draft 2019 a eu le temps d'inscrire 13 points, avec 4 rebonds, 1 passe et 1 interception à 4/6, en réussissant ses cinq lancers du jour.

Ce n'est pas vraiment lorsque Zion Williamson était sur le parquet que ses camarades ont fait la différence, mais l'essentiel n'était pas là. Il fallait pouvoir constater qu'il n'avait pas d'appréhension au niveau de son pied, notamment. Des actions comme celle ci-dessous, même si un contre illégal a été sifflé, montrent qu'au niveau assurance, l'ancien Dukie est plutôt bien.

Devonte' Graham et DeMar DeRozan ont tous les deux inscrit 21 points pour se partager le titre de meilleur scoreur de ce match de pré-saison. Le rookie Dyson Daniels, drafté en 8e position lors de la dernière Draft, a compensé sa maladresse (5/15) par une belle activité en sortie de banc (15 points, 5 rebonds, 3 interceptions et 2 contres en 23 minutes.

Trop facile pour Zion! Bon retour 🫡 pic.twitter.com/mDFzenlAXF — AlleyOop360 (@AlleyOop360) October 5, 2022

Zion "a faim" et veut ""détruire tout le monde", ça promet !