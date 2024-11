Zion Williamson encore blessé, ça devient triste

Les New Orleans Pelicans sont en train de vivre un début de saison assez cauchemardesque. Les blessures s'enchainent et les résultats sont forcément moins bons qu'espéré, avec 7 défaites en 10 matches et une 14e place à l'Ouest. Les choses vont avoir du mal à s'arranger sans Zion Williamson.

D'après Shams Charania d'ESPN, l'intérieur All-Star souffre d'une élongation aux ischios et a été mis à l'écart jusqu'à nouvel ordre pour se soigner. Il ne sera réévalué que dans "quelques semaines", ce qui ne présage rien de bon pour NOLA. Cette saison, Zion Williamson a déjà été gêné plusieurs fois par des pépins physiques et a disputé seulement 6 des 10 matches possibles avec son équipe.

Les problèmes de l'ancien joueur de Duke et n°1 de Draft sont récurrents et on ne peut qu'imaginer à quel point cela peut être frustrant pour lui, pour les fans et pour le front office des Pelicans.

Lorsqu'il a pu être en action, Zion Williamson tournait à 22.7 points et 8 rebonds de moyenne jusque-là.