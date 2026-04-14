La promesse de Zion Williamson pour la saison prochaine

Les New Orleans Pelicans se sont crashés dans les grandes largeurs cette saison. Ils ne pouvaient pas tanker étant donné que leur prochain tour de draft, celui d’une cuvée pourtant chargée en talents, est entre les mains des Atlanta Hawks. Ils se devaient donc d’être compétitifs. Pari raté. La franchise de Louisiane n’a gagné que 26 matches et elle ne doit sa onzième place à l’Ouest qu’au fait que les quatre équipes moins bien classées ont tout fait pour perdre le plus possible. Au premier janvier, les Pelicans étaient par exemple bons derniers de leur Conférence avec seulement 8 victoires en 35 rencontres. Les motifs de satisfaction sont peu nombreux pour l’organisation mais Zion Williamson est peut-être l’un d’entre eux.

L’ancien premier choix de draft (2019) n’a pas été exceptionnel cette saison. Mais en revanche, il a été bien plus souvent disponible. L’intérieur de 25 ans a pris part à 35 matches consécutifs, du jamais vu pour lui en NBA. Il a aussi terminé avec 62 rencontres disputés et aurait pu atteindre les 65 si son club ne l’avait pas volontairement laissé au repos sur les 3 dernières de la saison. C’est son deuxième plus haut total de matches depuis le début de sa carrière.

« Ce dont je suis le plus fier, c’est la vitesse à laquelle j’ai rebondi après chaque blessure cette saison », confie l’intéressé. Il a effectivement encore eu des pépins physiques mais n’a pas été absent sur de trop longues périodes. Zion Williamson a déjà manqué 280 matches sur 556 possibles depuis son arrivée chez les pros. Les blessures aux pieds, aux genoux, aux ischios, à la cheville et au mollet sont monnaie courante pour lui. Mais c’était donc moins le cas en 2025-2026. De quoi faire naître l’espoir chez lui de jours meilleurs, plus consistants. Avec des objectifs collectifs plus élevés.

« Mon niveau de jeu était correct. J’ai été efficace. Mais je ne peux pas accepter de ne même pas me qualifier pour le play-in. J’ai beaucoup de travail à faire. Je veux pouvoir être imprévisible en attaque. Je veux faire plus pour l’équipe. (…) Je vais prendre une approche différente parce que c’est frustrant de ne jamais jouer les playoffs. Je vais prendre mes responsabilités, vraiment. » En plus de jurer fidélité à New Orleans, « sa maison depuis ses 19 ans », Zion Williamson jure donc qu’il va chercher à être le plus en forme possible en prenant notamment soin de son corps. Tout en devenant un meilleur basketteur, plus complet. De bien belles promesses. Mais à ce stade de sa carrière, il n’y a que les actes qui comptent.

TOP 50 – nouvelle mise à jour juste avant les playoffs