18 raisons d’espérer que les Lakers ne gagnent pas le game 5

Les Lakers peuvent plier l'affaire cette nuit dans le game 5 des Finales NBA. On n'a pas trop envie que ça se produise, voici pourquoi.

Les Los Angeles Lakers ne sont plus qu'à une victoire du 17e titre de leur histoire. Il leur faut pour cela remporter le game 5 des Finales NBA (cette nuit à 3h) contre le Miami Heat. En toute mauvaise foi, on n'a pas vraiment une folle envie de voir les Lakers ramener la coupe à la maison. En tout cas, pas dès cette nuit. On vous explique pourquoi.

---

- Parce que sinon JR Smith et Dion Waiters vont chopper le Covid dans les trois minutes qui suivront leur sortie de la bulle en allant fêter le titre. Oui, on pense à la santé publique.

- Parce que s'il ne gagne pas, Jimmy Butler risque de déprimer et de se rendre compte qu'il s'est fait plus de thunes avec son café qu'avec son contrat NBA et entamer une reconversion.

- Jason Kidd devra trouver un autre coach à essayer de poignarder. Frank Vogel est sympa, on n'aimerait pas que ça lui arrive.

- Arc narratif insupportable à venir numéro 1 : LeBron James essaiera de faire croire que ce titre était le plus dur à gagner de toute sa carrière, alors que le Heat n'avait ni Dragic, ni Bam Adebayo, ni Dion Waiters.

- Des mecs vont vraiment croire que LeBron est le GOAT.

- LeBron va vraiment croire que LeBron est le GOAT.

- Arc narratif insupportable à venir numéro 2 : on va manger encore plus de Mamba Mentality et de conneries comme ça que dans un Mook de REVERSE. Overdose de “on l'a fait pour lui” à venir.

- Frank Vogel mettra automatiquement la main sur le trophée de COY 2021 alors que Spo ne l'a toujours pas remporté une seule fois.

- Parce qu'on a déjà été sevrés de NBA pendant quatre mois et qu'après on va reprendre au moins deux mois de trêve dans la gueule minimum. Donc au plus tard ça finit, au mieux c'est.

- Parce que ça va encourager encore un peu plus les associations de stars à deux ou à trois vu que "ça marche"...

La requête d’Anthony Davis qui a tout changé pour les Lakers

- Parce que ça ferait mal au c** qu'un gars comme Kyle Kuzma, qui a déclaré à ses millions de followers que le gel hydroalcoolique était une arnaque qui ne fonctionne pas en pleine crise du Covid, gagne le titre.

- Parce que Rajon Rondo qui gagne un titre avec un maillot des Lakers sur le dos, ça ne va pas. Visuellement, même après deux saisons et quelques patates mises pour défendre la tunique, ça ne colle pas.

- Parce que Rob Pelinka est un mytho et va trouver le moyen d'inventer un scénar hollywoodien pour raconter cette épopée comme ça l'arrange.

- Parce que le retour de LeBron à la maison va être synonyme de fessée cul nul pour Bronny. Même dans la bulle, le "King" surveille tout et il n'a pas pu passer à côté de l'épisode du 'oinj'.

- Parce que ça laisserait une infime chance à Goran Dragic de disputer un match de Finales NBA dans sa vie.

- On aime bien JaVale McGee, mais le voir avec autant de bagues que Stephen Curry et une de plus que Kevin Durant, ça ferait quand même bizarre.

- Parce qu'on n'a pas envie de voir Nick Wright ou Kendrick Perkins avoir un orgasme en direct à la télévision. Il y a des enfants qui regardent.

- Magic Johnson va se sentir obligé de nous sortir un énième tweet dégoulinant de platitude pour "féliciter les Los Angeles d'avoir très bien joué au basketball", avec LeBron James, un "très bon joueur de basketball". Tout en indiquant évidemment que lui et sa "femme adorée Cookie" adressent leurs compliments à toute l'organisation.