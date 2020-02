Adam Silver annonce un prochain « retour à la normale » avec la Chine

Pour Adam Silver, cette crise entre la NBA et la Chine après le tweet polémique de Daryl Morey devrait prochainement être de l'histoire ancienne

Tout est parti d'un tweet de Daryl Morey en octobre dernier. Le dirigeant des Houston Rockets avait affiché son soutien aux manifestants de Hong-Kong dans cette crise politique qui oppose ce territoire semi-autonome à la Chine. Un message qui n'a absolument pas plu aux divers sponsors chinois liés aux Rockets, mais aussi à la NBA de manière globale. Matches de pré-saison non diffusés, retraits de nombreux partenaires, pas de point presse, ce conflit s'est fait ressentir à plusieurs niveaux et va faire perdre une petite fortune à la Ligue, près de 400 millions de dollars. Suffisant pour faire légèrement baisser le salary-cap la saison prochaine alors qu'il devait, à nouveau, être augmenté. Interrogé sur ce point dans sa traditionnelle conférence de presse du All-Star Weekend, Adam Silver a indiqué qu'il ne se faisait aucun soucis quant à une future réconciliation.

"C'est substantiel, je ne veux pas fuir. Il est vrai que nous avons été retirés des ondes chinoises pendant un certain temps et cela a amené nos partenaires commerciaux en Chine qu'il était inapproprié d'avoir quelconque relation avec nous. Mais je n'ai aucunement le sentiment qu'il y aura des dommages permanents. Nous acceptons les conséquences de notre système et de nos valeurs. Ce n'est pas une position dans laquelle une entreprise veut être mais la résultats sont là", a expliqué Adam Silver. "Je sais que, d'après les données que nous examinons, il y a toujours un énorme intérêt pour la NBA en Chine. Mon sentiment est qu'il y aura un retour à la normale assez rapidement même si je ne peux pas dire exactement quand".

Il est évident que les relations entre la NBA et la Chine sont amenées à s'apaiser, étant donné l'importance qu'ils ont l'un pour l'autre.