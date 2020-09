Allen Iverson révèle le nom de la superstar actuelle avec qui il aurait voulu jouer

Imaginez si Allen Iverson avait joué à notre époque. Avec les espaces et le jeu rapide pratiqué actuellement, l’ancien MVP aurait été en position pour marquer 35 points par match chaque saison. Mieux encore, imaginez s’il avait été associé à une autre superstar. Dévastateur non ? Reste à savoir laquelle. Une question que Matt Barnes et Stephen Jackson lui ont posé lors du passage de « The Answer » dans leur podcast « All The Smoke ». A.I. s’est empressé de répondre Giannis Antetokounmpo avant que Jax lui rappelle l’existence d’un certain Kevin Durant.

« J’adorerai jouer avec Giannis. Oh, non, non, non. Ouais, j’adorerai jouer avec KD. J’adore Giannis. J’adore Giannis », continue le Hall Of Famer.

Allen Iverson et Kevin Durant ensemble ? Oh, oh. Ça aurait fait des dégâts. Sans doute encore plus que lorsqu’il était aligné avec Carmelo Anthony aux Denver Nuggets – un duo qui scorait mais sans gagner des masses. Là, on peut imaginer KD jouer souvent sans le ballon mais profiter au maximum des espaces créés par son camarade. Aux Sixers, ça pouvait jouer les finales chaque année un tel tandem. Bon, ça reste évidemment purement de l’hypothétique.

C’est quand même une occasion de rappeler qu’Iverson n’a jamais joué avec une superstar quand il portait les couleurs de Philadelphie.

Au fait, c’est quoi, une superstar NBA ?