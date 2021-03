Andre Drummond aux Lakers ? En tout cas, ils y croient fort

Selon toute vraisemblance, Andre Drummond va quitter les Cleveland Cavaliers avant la deadline du 25 mars. Pour le moment, aucun trade ne s'est matérialisé et la piste du buy-out, comme pour Blake Griffin avec Detroit, est la plus plausible. Le pivot All-Star aura assurément des courtisans parmi les équipes qui manquent d'un pivot capable de gober des rebonds et de réussir des double-doubles même en dormant. Parmi eux, on retrouve les Los Angeles Lakers.

Les champions en titre ont le moral et les résultats en berne depuis qu'Anthony Davis est sur le flanc. Selon Marc Stein du New York Times, le GM Rob Pelinka croit beaucoup en sa capacité à convaincre Andre Drummond de rejoindre les Lakers s'il se retrouve effectivement libre. On ne connaît pas encore les préférences du joueur, mais on peut supposer qu'une association avec LeBron James et Anthony Davis ne sera pas pour déplaire à l'ancien intérieur des Detroit Pistons.

Andre Drummond, une équipe surprise pourrait se positionner

Des équipes comme les Boston Celtics ou le Miami Heat songeraient également à attirer son attention pour combler leur manque dans le secteur intérieur. Stein précise quand même que les Cavs vont explorer toutes les possibilités pour trader Andre Drummond avant de se résoudre éventuellement à mettre un terme à son contrat.