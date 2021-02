Andre Drummond ne jouera plus aux Cavaliers, transfert imminent !

Andre Drummond n’en avait plus rien à faire des Cleveland Cavaliers et ça se sentait sur le terrain. Malgré ses 17 points et 13 rebonds de moyenne, le pivot adoptait un comportement nonchalant, en demandant constamment la balle au poste et sans nécessairement faire les efforts pour aider son équipe à gagner.

Mais la franchise de l’Ohio n’aura bientôt plus besoin de gérer ce problème. En effet, selon les insiders Adrian Wojnarowski et Shams Charania, les Cavaliers ne feront plus jouer le joueur de 27 ans jusqu’à ce qu’il soit transféré. Et la situation pourrait se débloquer très prochainement.

Reporting with @WindhorstESPN: The Cleveland Cavaliers are no longer planning to play center Andre Drummond as they work to trade the two-time All-Star prior to the NBA’s March 25th deadline, sources told ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Les Toronto Raptors – actuellement délocalisés à Tampa Bay – négocieraient même son transfert avec les dirigeants de Cleveland. Ils ont sérieusement besoin de renfort dans la raquette. Andre Drummond peut apporter sa présence… s’il accepte de suivre les consignes des coaches. Peut-être qu’un leader comme Kyle Lowry peut l’aider à se remettre en question.

Les Dallas Mavericks et les Brooklyn Nets sont deux autres formations qui chercheraient du renfort dans la peinture. Les Cavaliers devraient eux miser pleinement sur Jarrett Allen, jeune intérieur récupéré lors de l’échange impliquant James Harden. Ils avaient auparavant obtenu Dre l'an dernier, sans quasiment envoyer de contrepartie aux Detroit Pistons. Ils seront donc forcément gagnants dans cette histoire.

Le contrat d'Andre Drummond expire à la fin de la saison.