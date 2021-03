Andre Drummond rejoint les Lakers, ça respire mieux à Los Angeles

Les Los Angeles Lakers répondent aux Brooklyn Nets dans la course à l'armement. Alors que LaMarcus Aldridge a pris la direction de "BK" samedi soir, l'autre ancien All-Star libéré ces dernières heures a choisi L.A. Andre Drummond, mis au placard par les Cavs dans l'espoir de le trader, va transformer son buy-out en signature chez les Lakers, a annoncé son agent Jeff Schwartz à Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Et dieu sait que les Lakers avaient besoin de boucler cette arrivée ! A la lutte avec les New York Knicks et les Boston Celtics, mais aussi les Los Angeles Clippers et les Charlotte Hornets pour recruter le pivot de 27 ans, les Californiens doivent actuellement composer avec les absences de LeBron James et Anthony Davis.

Anthony Davis, un retour commence « enfin » à se dessiner

Pris dans une série de mauvais résultats, 4 défaites en 5 matches, les joueurs de Frank Vogel vont pouvoir compter sur un intérieur productif au scoring et au rebond, qui va devoir démontrer qu'il peut retrouver son niveau de All-Star chez les champions en titre.

Les recrues des Lakers dans le secteur intérieur, Marc Gasol et Montrezl Harrell, n'ont pas complètement donné satisfaction jusque-là. Charge à Andre Drummond de prouver sur cette fin de saison et en playoffs qu'il peut faire partie de l'avenir des Lakers et former une raquette détonante avec Anthony Davis lorsque ce dernier sera sur pied.