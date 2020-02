Alors celle-là, personne ne l'avait vu venir. Et on peut penser que les Detroit Pistons ont agi dans l'urgence extrême en voyant la deadline se rapprocher. Désirant se séparer d'Andre Drummond, qui avait lui aussi des envies d'ailleurs, la franchise du Michigan a conclu un accord avec... les Cleveland Cavaliers ! Le pivot, qui a la possibilité de devenir free agent cet été via une player option, a été échangé contre, tenez-vous bien, Brandon Knight, John Henson et un second tour de Draft ! En bref, même si Andre Drummond, et ce serait presque logique, refuse de continuer l'aventure à Cleveland, les Cavs n'auront rien perdu et ont six mois pour convaincre par tous les moyens possible Andre Drummond de rester.

Même pour un contrat expirant, cette contrepartie est presque incompréhensible pour Detroit qui aurait pu gratter un jeune talent dans l'affaire, ou un premier tour de Draft. Cela signifie en tout que les Pistons vont repartir de tout en bas et compter sur leurs jeunes éléments pour entourer Blake Griffin, qui finalement lui aussi va vite se retrouver sur la sellette.

Cleveland is finalizing a trade for Detroit's Andre Drummond, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Les stats d'Andre Drummond :