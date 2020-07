Anthony Davis laisse planer le doute pour son avenir…

Pour l'instant, la saison des Los Angeles Lakers a été une réussite. En tête de la Conférence Ouest, la franchise californienne s'impose comme l'une des équipes favorites pour le titre. Cependant, pour les Angelenos, l'objectif à atteindre reste le titre NBA. Malgré ce but ultime, cet exercice avait aussi un intérêt par rapport à Anthony Davis. Pour le récupérer, les Lakers ont mis en place un trade XXL et sacrifié de nombreux éléments. Ainsi, Lonzo Ball, Brandon Ingram et Josh Hart ont été notamment envoyés aux New Orleans Pelicans. Mais il ne faut pas oublier que l'intérieur de 27 ans sera libre de rejoindre la formation de son choix dans quelques mois. Les Lakers doivent donc le séduire. Et comme toujours depuis le début de cette saison, Davis reste très flou sur ses intentions.

"Si j'ai pensé à la suite et à mon avenir aux Lakers pendant la pause ? Honnêtement, j'étais surtout concentré sur les discussions avec la NBA concernant la reprise de la saison. J'attendais de voir si on allait reprendre ou non.

Et pendant l'interruption, non ce sujet n'a pas traversé mon esprit pendant ces trois ou quatre mois de pause", a commenté Anthony Davis face à la presse.

Selon les médias américains, il n'y a pourtant aucun doute concernant le futur d'Anthony Davis. L'intérieur se sent bien aux Lakers et forme un excellent duo avec LeBron James. Pourquoi cette retenue dans ses propos ? Peut-être pour se protéger dans l'hypothèse d'un rebondissement après une déroute en Playoffs. Mais c'est bien le seul scénario où AD pourrait s'éloigner de Los Angeles...