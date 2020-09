Anthony Davis pivot à contrecoeur mais pour le bien des Lakers ?

L'ultra small ball des Houston Rockets a fait mal aux Los Angeles Lakers dans le game 1 de leur série la nuit dernière. On a déjà parlé ici de la solidité et de la vitesse des Texans, mais pas vraiment de ce que pouvaient faire les Lakers dès le game 2. Visiblement, il y aura déjà du changement dimanche. Selon Yahoo Sports et son insider Chris Haynes, cela concerne Anthony Davis.

On le sait, l'intérieur de Los Angeles a toujours rechigné à évoluer au poste 5 malgré ses aptitudes évidentes pour le job à l'ère du small ball. A New Orleans et L.A., Anthony Davis a presque constamment réussi à se faire offrir le poste 4. Ses différents coaches ont tous assimilé le fait que le All-Star n'était pas du tout motivé à l'idée d'être considéré comme un pivot. L'urgence relative de la situation et l'interdiction de fauter avant la finale de Conférence, semble avoir fait réfléchir Davis. Selon Haynes, donc, Anthony Davis acceptera d'être décalé au poste 5 si Frank Vogel le lui demande pour cette série en particulier.

LeBron a disparu au pire moment dans le game 1

Vogel n'a pas officiellement indiqué son intention de sortir JaVale McGee du 5 pour jouer plus petit et y intégrer Davis. Mais l'idée a de la consistance et cela semblerait finalement assez logique pour mieux résister à la vitesse d'exécution et au gabarit des Rockets s'ils sont dans la même forme que vendredi.

Lors du game 1, Anthony Davis avec 25 points et 14 rebonds à 10/16.