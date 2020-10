Anthony Davis explique sa performance très décevante

Bulldozer humain lors des Games 1 et 2, Anthony Davis avait des airs de vieux tracteur cette nuit. L’intérieur All-Star, si dominant depuis le début des finales NBA 2020, s’est troué. Seulement 15 points à 6 sur 9 aux tirs et 5 rebonds, avec aussi 3 passes décisives et 2 interceptions. Mais aussi 5 balles perdues et un différentiel de -26 en 33 minutes. Une rencontre délicate pour AD. Il s’est très vite retrouvé confronté à un problème de fautes. Deux dans le premier quart temps, un long passage sur le banc puis une troisième dès son retour sur le parquet. Des fautes qui l’ont empêché de se mettre dans le rythme.

Ne cherchez plus, LeBron James a nommé le responsable de la défaite

« Ça a eu un impact », confie Anthony Davis. « Je n’ai pas pu jouer avec mon agressivité habituelles des deux côtés du parquet. Ces gars-là [les joueurs du Heat] aiment bien provoquer des passages en force… Je dois quand même jouer mieux et trouver d’autres façons d’affecter le jeu des deux côtés du terrain. Mais c’est vrai que ça m’a sorti de mon match et ça a mis plus de pression sur les autres joueurs. »

Et notamment sur LeBron James, obligé de composer sans son coéquipier. Le King était une nouvelle fois au bord du triple-double (25-10-8) mais avec 8 balles perdues. Anthony Davis doit vite repartir de l’avant, à l’image de son équipe, pour éviter de laisser Miami revenir à égalité dans la série.