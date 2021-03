Solomon Hill n'a pas passé une bien meilleure soirée que LeBron James, blessé après s'être bloqué la cheville contre l'ailier des Hawks. Ce dernier a reçu immédiatement des menaces de mort et des insultes en rafale sur les réseaux sociaux venant de gens estimant qu'il avait volontairement blessé leur idole. C'est évidemment d'une stupidité sans nom et personne dans l'encadrement des Los Angeles Lakers n'a évoqué cette hypothèse.

Hill a rapidement posté un message de soutien à sa "victime" involontaire.

"Jamais je n'oserais manquer de respect au jeu en blessant un joueur volontairement. LeBron sait très bien cela et c'est tout ce qui m'importe. Je prie pour qu'il revienne très rapidement".

LeBron James blessé, petit vent de panique chez les Lakers

Après le match, Montrezl Harrell, qui n'est pourtant pas le dernier à se livrer à quelques excès d'engagement pour jouer un ballon, a laissé entendre que si Solomon Hill ne l'avait pas fait exprès, cette action n'était pas vraiment "une action de basketball". Un sous-entendu qui n'a pas aidé à dissiper le malaise sur les réseaux pour l'ancien joueur de New Orleans.

Il n'y a jamais réellement de blessures volontaires au sens propre du terme en NBA. Certains joueurs prennent simplement parfois le risque conscient de mettre l'intégrité de l'adversaire - et parfois la leur - en péril. Sur cette action, Solomon Hill vient de disputer le ballon, est au sol et en train d'essayer de se relever, gêné par le démarrage de LeBron. On a quand même vu des séquences plus litigieuses. Au hasard le geste de Zaza Pachulia sur Kawhi Leonard lors des playoffs 2017, qui a indirectement précipité la fin de l'histoire entre Kawhi et les Spurs...