Avec Jamal Crawford, les Nets vont-ils enfin être un peu plus sexy ?

On l'attendait après un an loin des parquets NBA. Jamal Crawford, signé il y a quelques semaines par le Nets, va faire ses débuts ce soir dans la bulle

C'était franchement un crève-coeur de le voir loin du basket NBA. On parle là d'un joueur qui a planté 50 pions l'an passé à 39 ans. Un triple sixième homme de l'année. Pourquoi personne n'a voulu l'enrôler cette saison ? grand mystère. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir revoir Jamal Crawford dès ce soir puisqu'il est annoncé opérationnel par sa franchise. Signé par les Brooklyn Nets en raison d'un nombre de blessés effarant, l'arrière va donc faire son retour face aux Bucks.

Sans Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dimwiddie, DeAndre Jordan ou encore Wilson Chandler, l'effectif des Nets n'a franchement rien de reluisant. Michael Beasley avait également été embauché, mais le Covid-19 l'a empêché de rejoindre la formation new-yorkaise. Avec Caris LeVert, Jamal Crawford va pouvoir se faire plaisir, d'autant que Brooklyn, déjà qualifié pour les playoffs à 98%, n'a rien à jouer dans cette bulle. Ce sera en tout l'occasion pour Jamal Crawford de se montrer pour séduire les dirigeants quant à la saison prochaine. Et voir en action l'un des joueurs les plus checkés sur YouTube depuis plus de dix ans.

Par amour du jeu, Jamal Crawford compte bien tout donner