Charles Barkley a du mal à prononcer le nom de Bam Adebayo. Ca n'étonnera personne. "Chuck" n'est pas le plus doué en la matière dès que ça sort du registre américano-américain. En revanche, le Hall of Famer sait quand même reconnaître le talent. Celui du pivot du Miami Heat, excellent pour sa première saison comme titulaire en Floride, saute aux yeux. Lors d'un petit segment dans "Inside the NBA" sur TNT, Barkley a milité pour une sélection au All-Star Game pour l'ancien intérieur de Kentucky. Et ses camarades lui ont répondu, avec un Shaquille O'Neal beaucoup plus sceptique.

"Bam Adebayo, c'est mon gars. S'il n'est pas au All-Star Game..."

Kenny Smith : "Il ira, il ira".

Charles Barkley : "Bam va aller au All-Star Game".

Shaquille O'Neal : "Il ne va pas y aller".

Kenny Smith : "Tu sais qu'il est en double-double de moyenne ?

Shaquille O'Neal : "Je sais. Mais les gens ne savent pas qui est Bam Adebayo".

Charles Barkley : "Vous feriez tous mieux de commencer à voter pour Bam Adebayo".

On comprend l'ancienne star des Suns. Dans notre sélection pour le All-Star Game 2020, on a inclus nous aussi Bam Adebayo.

Les stats de Bam Adebayo en 2019-2020