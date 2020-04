La stat folle qui montre à quel point Ben Wallace était un joueur spécial

Ben Wallace été nommé quatre fois DPOY et ce n'est vraiment pas par hasard. Si son impact ne se lisait pas spécialement sur la feuille de match - c'est à peine s'il pouvait marquer autrement qu'en dunkant - il était pourtant l'un des membres les plus importants des Detroit Pistons, champions en 2004 et finalistes en 2005. La preuve avec deux statistiques, pas forcément celles que l'on repère en premier sur le boxscore.

En effet, l'ancien pivot All-Star a enchaîné 21 matches de playoffs d'affilée avec au moins 1 interception et 1 block ! 21 matches de suite ! Entre le 14 mai 2003 et le 26 mai 2004, à cheval sur deux saisons donc. Aucun autre joueur n'a fait aussi bien dans l'Histoire de la NBA. La deuxième série la plus longue appartient à Hakeem Olajuwon qui s'est arrêté... à 13 matches.

Via Reddit