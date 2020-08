« The Last Dance », quand y’en a plus, y’en a encore

Quand y'en a plus, y'en a encore. Une série de podcasts pour approfondir certains sujets évoqués dans The Last Dance va voir le jour.

Quoi qu'on ait pu penser de "The Last Dance", le documentaire sur la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls, il a été une magnifique source de divertissement pendant une période compliquée. Certains ont découvert ou redécouvert des choses sur le meilleur basketteur de l'histoire. D'autres auraient aimé que ce soit davantage concentré sur la saison 1997-1998, comme promis à la base, ou que certains intervenants passés à la trappe aient eu voix au chapitre. Dans tous les cas, l'objet est superbe et on en aurait bien repris pour quelques épisodes. Si vous êtes comme nous, vous devriez accueillir la nouvelle annoncée par Marc Stein du New York Times avec gourmandise.

Selon le journaliste, un série de podcasts en 10 épisodes intitulée "Beyond The Last Dance" va prochainement voir le jour. Celle-ci permettra d'approfondir certains sujets évoqués dans le documentaire, tout en éclairant les gens sur les coulisses de la réalisation de ce show exceptionnel. On y retrouvera le reporter J.A. Adande, que l'on voit à plusieurs reprises dans "The Last Dance", mais aussi BJ Armstrong, l'ancien partenaire de Michael Jordan aux Bulls, dans un rôle de consultant.

C'est la ligue elle-même, via NBA Entertainment et Audible, qui devrait produire l'émission. On vous tiendra évidemment informés de ce qui concerne ce projet dans les semaines et mois à venir. Voilà qui pourrait en tout cas nous permettre par exemple de nous occuper entre octobre et décembre, en attendant le début de la saison 2020-2021.