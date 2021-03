Blake Griffin a dunké pour la première fois en deux ans, débuts réussis aux Nets !

La délivrance. Signé par les Brooklyn Nets il y a deux semaines, Blake Griffin a enfin porté la tunique de sa nouvelle équipe. Et il a pu retrouver les parquets après avoir été absent depuis le 12 février dernier. La délivrance, aussi, au moment où l’ancien All-Star a inscrit ses premiers points. Pas de n’importe quelle manière en plus. Il s’est débarrassé de Robin Lopez avec une feinte de tir avant de débouler vers le cercle et de finir au dunk ! Du Griffin vintage.

Alors rien d’illogique à seulement 32 ans… sauf qu’il n’avait plus dunké depuis deux ans. Depuis le 12 décembre 2019. Un comble pour un athlète aussi explosif que lui, du moins avant ses innombrables blessures. Cela faisait 25 matches qu’il n’avait pas accroché le cercle de la sorte.

« Dès que j’ai dunké, j’ai su que ça allait être quelque chose de spécial donc j’ai essayé de ne pas regarder le banc. Mais j’ai fini par voir DeAndre [Jordan] et j’ai vu que tout le monde était debout donc c’était dur de ne pas sourire dans cette situation. Ça fait du bien de passer à autre chose », confie l’intéressé.

Blake Griffin sortait évidemment du banc pour son retour. Un rôle auquel il risque de devoir s’habituer aux Nets. Mais ses 15 premières minutes étaient encourageantes. Avec par exemple un différentiel de +12 mais aussi 2 points, 2 rebonds et 1 block. Rien d’extravagant mais des débuts solides afin de monter en puissance et d’aider Brooklyn à aller le plus loin possible cette saison.

