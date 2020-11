Bogdan Bogdanovic débarque aussi aux Bucks, Milwaukee monte une armada !

Bogdan Bogdanovic était pisté par la grande majorité des candidats au titre pour 2021. Ce sont les Milwaukee Bucks qui ont décroché la mise en négociant un sign-and-trade avec les Sacramento Kings. Le joueur de 28 ans rejoint le Wisconsin en l’échange de Donte DiVicenzo, Ersan Ilyasova, Justin James et DJ Wilson.

Milwaukee is landing Sacramento's Bogdan Bogdanovich in a sign-and-trade deal, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020