Bogdan Bogdanovic, un trade aux Bucks toujours possible ?

UPDATE : Bogdan Bogdanovic aux Bucks, ce n'est pas complètement mort

Deux jours après l'annonce du trade, et alors que personne n'avait bronché jusque là, la ligue se serait donc soudainement rendu compte que Bogdan Bogdanovic était free agent et que les Milwaukee Bucks et les Sacramento Kings ne pouvaient pas négocier son transfert avant vendredi... étrange, non ? Selon Adrian Wojnarowski, l'arrière serbe n'aurait jamais donné son accord et il pourrait chercher d'autres points de chute à l'ouverture du marché.

Sauf qu'il s'agit peut-être juste d'une manœuvre pour éviter une amende pour "tampering". En effet, vu que les Bucks et les Kings n'étaient pas en droit de négocier avec Bogdanovic, ils chercheraient éventuellement à faire taire les soupçons en annonçant la fin du deal. Du moins c'est l'hypothèse espérée par les supporteurs de Milwaukee.

Bogdan Bogdanovic promet en tout cas d'être particulièrement convoité sur le marché. Les Kings ont déjà prévu la suite en draftant un guard, Tyrese Haliburton, cette nuit.

18 novembre : 23h26

Ça sent l'incroyable bourde... Mardi, Bogdan Bogdanovic a été envoyé dans le cadre d'un "sign-and-trade" aux Milwaukee Bucks. En l'échange, la franchise californienne a récupéré Donte DiVicenzo, Ersan Ilyasova, Justin James et DJ Wilson.

Mais pour permettre un "sign-and-trade", il faut bien évidemment l'accord du Serbe pour signer un contrat avec les Bucks. Et visiblement, il y a un sérieux problème à ce niveau ! D'après les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, Bogdanovic n'a jamais validé ce mouvement !

Et forcément, sans un terrain d'entente avec le joueur de 28 ans, cette opération ne peut pas avoir lieu. Le trade pourrait donc capoter et il s'agirait d'une mauvaise nouvelle pour Milwaukee, qui voulait passer un cap en misant sur lui.

Pour l'instant, impossible de dire qui est responsable de cette situation. Les Kings ont-ils validé ce deal sans l'accord de Bogdanovic ? Le joueur a-t-il accepté une première proposition avant de se montrer plus gourmand ? Les Bucks ont-ils retiré une première proposition au Serbe avant de réaliser une seconde offre à la baisse ? C'est le grand flou !

En tout cas, il y a un problème dans le deal avec Bogdan Bogdanovic et il pourrait bien ne jamais être officialisé...