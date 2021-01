Bogdan Bogdanovic, ses vérités sur son trade avorté aux Bucks

Il s'agit probablement de l'histoire la plus incroyable de la dernière intersaison en NBA. Avant même l'ouverture de la Free Agency, un accord a été annoncé entre les Sacramento Kings et les Milwaukee Bucks pour un "sign-and-trade" de Bogdan Bogdanovic. Sauf que les deux franchises n'avaient pas le droit de réaliser un tel mouvement avant l'ouverture de la FA.

Et elles ont aussi oublié un autre détail important : la validation du Serbe. En effet, le joueur de 28 ans n'a jamais été prévenu de cette opération. Ainsi, il n'a jamais trouvé un deal avec les Bucks concernant son futur contrat. Pour The Athletic, Bogdanovic a accepté de revenir sur cette histoire.

"Quand la nouvelle est sortie, nous étions genre : 'mais c'est quoi cette connerie ?'. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Je n'étais pas sûr, pas sûr de comprendre. Moi je me demandais comment c'était possible. Ce n’est pas l’échange qui me dérangeait, mais j’avais le sentiment d’être trahi.

Et ensuite, deux jours plus tard, la NBA a commencé son enquête. Je n'avais eu aucun appel de la part des Kings. Simplement un message du genre 'merci d'avoir été un membre de l'équipe' et c'est tout.

Mon agent m'a appelé puis m'a expliqué : 'ce trade ne peut pas avoir lieu. Ils ont merdé. Ils n'ont pas le droit d'échanger un agent libre protégé avant la Free Agency'. Et au final, mon agent a été clair, avec l'enquête de la NBA sur le deal, même si nous parvenions à un accord avec les Bucks, la NBA va s'opposer en disant que c'était du tampering", a raconté Bogdan Bogdanovic.