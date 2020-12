Les Bucks punis par la NBA pour le fail avec Bogdanovic

Les Milwaukee Bucks se disent sans doute que leur seul tort aura été de se faire prendre par la patrouille... En discutant et en passant un accord avec Bogdan Bogdanovic avant la date d'ouverture officielle des négociations et signatures, la franchise du Wisconsin a vécu le plus gros fail de l'intersaison. Après avoir appris qu'ils ne pourraient pas recruter le Serbe, finalement parti aux Atlanta Hawks, voilà que les Bucks prennent une deuxième lame dans les dents.

La NBA, après avoir mené son enquête, a décidé de sanctionner Milwaukee pour "tampering". L'équipe de Giannis Antetokounmpo doit renoncer à son 2e tour de Draft 2022, pour avoir enfreint le règlement. Il y a bien évidemment eu bourde monumentale de la part de Jon Horst, le General Manager, mais aussi sans doute un petit sentiment d'injustice.

De nouveaux détails qui montrent comment les Bucks se sont foirés sur Bogdanovic

Le "vrai" tampering, celui qui consiste à discuter et séduire des joueurs au beau milieu de la saison et en toutes circonstances, n'est quasiment jamais débusqué. @BucksFR le signale fort justement : il serait amusant de voir Giannis Antetokounmpo donner la liste des équipes qui l'ont, directement ou indirectement, contacté pour jauger son éventuel intérêt avant sa prolongation record avec Milwaukee...

Les Clippers étaient eux à tous les matches des Raptors à l'époque où Kawhi Leonard y jouait, histoire de garder le contact et de montrer leur détermination à l'intéressé. Si la NBA a expliqué qu'elle se pencherait sur les accusations portées contre Jerry West, la franchise ne risque pour le moment rien dans cette affaire.