Bradley Beal a été « choqué » par le trade de John Wall

John Wall voulait partir. Russell Westbrook voulait partir. Alors Rockets et Wizards se sont mis d'accord. Pour les deux franchises, il était compliqué de trouver un point de chute pour l'un et l'autre. Autant s'entendre. Résultat, Bradley Beal va retrouver Brodie dans la capitale. Mais il n'empêche que l'artiste de DC a eu une certaine réaction au moment d'apprendre ce trade.

"J'étais choqué et fou quand j'ai appris la nouvelle l'autre jour", admet-il. "Vous comprenez que c'est le business du basket. La pilule a été difficile à avaler. Mais d'un autre côté, vous voyez ce qu'on récupère avec un joueur du calibre de Russ et de ce qu'il est capable. Un MVP qui a accumulé les triple double. Il va apporter cette étincelle à notre équipe et de l'énergie à notre ville."

On vous a expliqué en quoi ce trade pouvait être bénéfique pour plusieurs parties. Concernant les Wizards et Bradley Beal, on reste très sceptiques. Russell Westbrook est un joueur extraordinaire. Capable de tout lorsque rien ne se déconnecte là-haut. Mais c'est également un sacré glouton.

Oui, ce duo va sans doute faire prendre une nouvelle dimension aux sorciers. Les playoffs seront un minimum. Mais si ça ne matche pas, le MVP 2017 sera compliqué à refourguer. Et Bradley Beal sera free agent l'été prochain....Malgré tout, cette association ressemble à un bon pari.

