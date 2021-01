Depuis que les Brooklyn Nets ont formé leur trio de feu en recrutant James Harden, il est évident que le groupe a des lacunes au poste de pivot. L'excellent Jarrett Allen a été envoyé à Cleveland et DeAndre Jordan est très loin de son meilleur niveau. On s'attendait donc à ce que le GM Sean Marks bouge assez rapidement pour remédier à ça, et pourquoi pas avec un poste 5 à dominante défensive. Selon Jason Dumas, de Kron4News, des négociations sont en cours entre Brooklyn et les Cleveland Cavaliers (décidément...) pour la venue de JaVale McGee.

Les Nets et la défense, c'est clairement pas ça

L'ex-star du Shaqtin'a Fool, triple champion NBA avec les Warriors et les Lakers, a le profil pour être d'une aide précieuse à Steve Nash. Les Cavs ont apparemment décidé de liquider les trop nombreux actifs dont ils disposent à l'intérieur et seraient aussi à l'écoute d'offres autour de Kevin Love, qui intéresserait aussi beaucoup les Nets, et Andre Drummond. Cleveland est majoritairement intéressé par des tours de Draft et c'est là que la mission se complique pour Brooklyn, qui en a déjà soldé quelques uns pour faire venir James Harden.

Sur le papier, réussir à faire venir JaVale McGee ET Kevin Love serait absolument parfait pour Sean Marks, mais cela risque de demander beaucoup d'ingéniosité et des pertes humaines pas forcément désirables. Il faut en tout cas que le trio Kevin Durant-James Harden-Kyrie Irving soit entouré par des joueurs solides et capables d'être utiles en playoffs. C'est le cas de JaVale McGee et ce serait évidemment le cas de Kevin Love, coincé dans un placard doré dans l'Ohio.