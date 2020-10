Buddy Hield prêt à tout pour quitter les Kings, même à manquer de classe

Il n’y a pas beaucoup de sensations plus désagréables que d’être laissé « en vu ». Une marque de mépris. Si on ne sait pas si Luke Walton envoie réellement des SMS ou des messages à Buddy Hield, les journalistes du Sacramento Bee assurent que le coach essaye de joindre son joueur depuis un moment maintenant. En vain. En effet, l’arrière ne prendrait même plus la peine de répondre aux appels de son entraîneur.

Un nouveau geste d’humeur du joueur de 27 ans, qui cherche à obtenir son transfert. Il ne veut plus porter la tunique des Sacramento Kings et il l’a même fait savoir sur les réseaux sociaux en likant notamment un post qui évoquait la rumeur d’un trade vers les Philadelphia Sixers. Très classe.

Buddy Hield veut partir et souhaiterait rejoindre les Sixers

Après, on ne connaît pas le contexte exact, ne l’oublions pas. Seules les parties concernées ont vraiment conscience de la situation en coulisses. Mais on constate que Buddy Hield ne digère absolument pas d’avoir été relégué sur le banc, dans un rôle de sixième homme. Luke Walton lui préfère Bogdan Bogdanovic, plus complet.

Hield peut intéresser plusieurs franchises. C’est l’un des meilleurs snipers de la ligue à trois-points. Il tourne à plus de 20 points et 41% de réussite derrière l’arc sur les deux dernières saisons. En revanche, son contrat à 86 millions de dollars sur quatre ans peut compliquer la mise en place d’un échange.