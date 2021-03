Comment Candace Parker a fait passer Shaq pour un ignorant en direct

Shaquille O’Neal est souvent drôle. Et plutôt sympa en apparence. Mais par contre, en tant qu’analyste, il prend de plus en plus des airs de papy gâteux. Avec toujours les mêmes arguments, toujours la même haine (jalousie) inexpliquée envers le jeu moderne et toujours la fâcheuse tendance d’agiter ses bagues comme si elles suffisaient à boucler n’importe quel débat. Mais ça, ça n’impressionne pas Candace Parker. Après tout, son palmarès est aussi long que le bras du Shaq.

Du coup, quand elle partage le plateau avec lui, elle n’hésite pas à le remettre en place quand il a tort. Et elle le fait avec la manière. Sur des termes très techniques en plus. Exemple avant-hier quand Parker a expliqué à O’Neal comment se jouait le basket moderne et pourquoi il était impossible de défendre sur les Denver Nuggets d’aujourd’hui comme les équipes le faisaient dans les années 2000.

Candace Parker making Shaq look real dumb while talking about modern pick-n-roll basketball pic.twitter.com/TQYwVVrVmx — gifdsports (@gifdsports) March 3, 2021

Part 2 of Candace Parker putting Shaq in a bodybag. This time with math. https://t.co/2EZ3gvqjNg pic.twitter.com/emmI4GFP9I — gifdsports (@gifdsports) March 3, 2021

Dans les deux séquences, Candace Parker essaye de faire comprendre à Shaq qu’il ne peut pas rester comme un pantin dans la raquette lors d’un pick-and-roll, ni même faire la rotation trop tôt parce que les joueurs actuels lisent beaucoup mieux ce genre de situations et finiront pas faire tourner la balle jusqu’à un shooteur démarqué à trois-points. Dwyane Wade, plus diplomate, va aussi dans le sens de l’ex-star WNBA.

O’Neal répond alors que les équipes ne sont pas toutes adroites à trois-points et elle prend simplement la feuille de stats des Nuggets pour détruire une fois de plus son argument. Comme d’hab, Shaq finit par rappeler qu’il a gagné des titres comme ça. Comme si c’était le point final ultime d’une conversation.

Respect à Parker en tout cas. On aurait dit une maîtresse d’école qui explique pour la troisième fois à son élève de maternelle qu’il faut ouvrir sa baguette avant de pisser et non l’inverse.

