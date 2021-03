Transfert, cancer, frayeur : le comeback héroïque de Caris LeVert

Le transfert de James Harden a peut-être sauvé la vie de Caris LeVert. Inclus dans l’échange, mais en direction des Indiana Pacers, c’est en passant sa visite médicale avec sa nouvelle franchise que le joueur de 26 ans apprenait son cancer du rein. Classes, ses nouveaux dirigeants ont tout de même validé le trade et ils ont pris soin de lui offrir tous les soins nécessaires. Dont son opération fin janvier. Deux mois après, il faisait son retour sur les parquets hier soir.

« Deux mois en arrière, je ne savais même pas si j’allais pouvoir rejouer et encore moins aussi tôt. Je suis extrêmement reconnaissant et heureux d’être sur le terrain », confiait l’intéressé.

Titulaire d’entrée, Caris LeVert compilait 13 points (5 sur 14 aux tirs) et 7 rebonds lors d’une belle victoire contre les Phoenix Suns. Des débuts encourageants conclus sur une note positive. Parce qu’il s’est senti rouillé, bien évidemment, avec des jambes lourdes malgré les entraînements récents qui devaient l’aider à se remettre dans le bain. Il doit maintenant reprendre du rythme et monter en puissance pour aider une équipe d’Indiana qui a perdu pied depuis le transfert.

« On a un groupe vraiment résistant. Il y a des supers gars dans cette équipe. Je ne peux pas les remercier assez. C’est sûr que a va être spécial quand l’on va commencer à prendre nos marques tous ensembles. »

LeVert peut s’affirmer comme le troisième créateur/scoreur des Pacers derrière Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon. Le but étant évidemment de les aider à aller le plus loin possible en playoffs. Mais son retour du cancer, après des semaines difficiles, est déjà la plus belle des victoires.

