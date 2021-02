Carmelo Anthony, comme au bon vieux temps…

Après une véritable traversée du désert, Carmelo Anthony a réussi à relancer sa carrière l'an dernier aux Portland Trail Blazers. Reconnaissant et fidèle, l'ailier a continué son aventure avec la franchise de l'Oregon malgré de nombreux prétendants lors de la dernière intersaison.

Mais sur le début de la saison, le vétéran de 36 ans a parfois eu du mal à confirmer cette fameuse renaissance. Avec des statistiques en baisse et un impact moins important, Melo était à nouveau dans le viseur de certains observateurs, qui l'estimaient sur le déclin.

Et après tout, avec le poids des années, cette analyse pouvait se tenir. Sauf qu'il s'agissait visiblement d'un jugement un peu trop précipité. Car Anthony semble encore capable d'apporter. Il semble même en mesure de retrouver son efficacité d'antan.

Face aux Philadelphia Sixers (118-114), il a été ainsi le grand artisan du succès de son équipe. Comment ? Il a tout simplement pris le match à son compte dans le 4ème quart-temps. Avec 17 de ses 24 points dans le money-time, l'ancien des New York Knicks a fait basculer cette rencontre en faveur des siens.

Et devant son coup de chaud, les 76ers n'ont eu aucune solution. Il faut dire que Melo était capable de tout. Sur ce quart-temps, il a donc marqué 17 points à 6/8 aux tirs, dont un 3/4 derrière l'arc.

Tirs à mi-distance, paniers à trois points, pénétrations et lancer-francs, Anthony a sorti le grand jeu. Une manière de se rappeler du passé, où il était régulièrement amené, en tant que franchise player, à prendre ses responsabilités.

"Quand Carmelo commence à se mettre en rythme, il reste Carmelo. Je crois qu'il l'a très bien rappelé ce soir", a reconnu le coach de Philadelphia Doc Rivers.

"Il nous a porté sur le 4ème quart-temps. Il s'est vraiment mis en valeur et on a vu un Melo vintage. On l'a vu, il a marqué à trois points, inscrit des tirs difficiles. On peut dire qu'il avait trouvé son rythme et a apporté les points dont nous avions besoin", a savouré son entraîneur Terry Stotts.