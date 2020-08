Carmelo Anthony a recalé les Los Angeles Lakers l’an dernier

Après une longue traversée du désert, Carmelo Anthony a donné un nouveau souffle à sa carrière aux Portland Trail Blazers. Performant et décisif, l'ailier a réussi à retrouver une place digne de son talent en NBA. Mais pendant de longs mois, après la fin de son aventure aux Houston Rockets en janvier 2019, le vétéran de 36 ans n'avait pas une grosse côte de popularité. Pour autant, il a tout de même eu quelques pistes. On se souvient des rumeurs l'annonçant en discussions avec les Los Angeles Lakers. Et visiblement, ce bruit de couloir était bien vrai. Selon le journaliste d'Heavy Brandon Robinson, Anthony a recalé les Angelenos !

Pourquoi une telle décision de la part du natif de Brooklyn ? Car les Lakers l'ont simplement appelé pour terminer la saison. Et à l'époque, avec la blessure de LeBron James, les Californiens n'avaient quasiment plus aucune chance d'atteindre les Playoffs. Avec aucune assurance pour l'avenir et surtout aucun but collectif, Carmelo Anthony a préféré passer son tour. Et au final, avec sa réussite aux Blazers, il a probablement réalisé le bon choix. Ironie du destin, dans l'hypothèse d'une qualification de Portland pour les Playoffs, il devrait croiser la route des Lakers dès le premier tour...