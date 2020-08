Après la performance décisive de Carmelo Anthony face aux Houston Rockets, Damian Lillard et Russell Westbrook ont rendu un hommage à l'ailier des Portland Trail Blazers.

Carmelo Anthony a (un peu) pris sa revanche sur les Houston Rockets. La nuit dernière, l'ailier a été déterminant pour la victoire des Portland Trail Blazers (110-102). Auteur de 15 points, l'ancien joueur des New York Knicks a marqué un panier primé décisif pour sceller le succès des siens. Et dans le money-time, son impact a été vraiment important, à l'image d'un contre sur PJ Tucker. A 36 ans, le vétéran prouve ainsi qu'il peut encore contribuer à un haut niveau. Ainsi, devant les médias, le meneur des Blazers Damian Lillard et celui des Rockets Russell Westbrook ont rendu un hommage à Melo.

"Il comprend ce dont nous avons besoin de sa part dans certaines situations. Selon comment le match va se dérouler. Franchement, à mes yeux, pour quelqu'un comme moi qui fait attention à tout, il s'agit d'une évidence. Je trouve ça vraiment marrant et irrespectueux la manière dont les gens ont parlé de lui. C'est un Hall of Famer", a lancé Damian Lillard pou ESPN.

"Mec, Melo est un Hall of Famer. Il se comporte toujours comme un coéquipier incroyable. Je le considère comme mon ami. Donc je suis toujours de le voir en forme. Il appartient à cette Ligue", a fait savoir Russell Westbrook.

Carmelo Anthony clutch, comme au bon vieux temps

Après une véritable traversée du désert, Carmelo Anthony donne un second souffle à sa carrière. Ainsi, il se donne la chance d'avoir une sortie digne de son talent.