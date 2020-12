OG Anunoby incarne le présent et l'avenir des Toronto Raptors, qui lui ont signifié leur attachement avec une prolongation de contrat.

Il n'y avait pas énormément de doutes sur le fait que l'issue serait positive dans les négociations entre OG Anunoby et les Toronto Raptors. Champion NBA en 2019 avec la franchise canadienne, l'ailier de 23 ans a prolongé son contrat pour être désormais engagé sur 4 saisons.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Anunoby touchera 72 millions de dollars jusqu'en 2025, avec toutefois une player option pour éventuellement tester le marché à la fin de la saison 2023-2024.

Les Raptors ont fait en sorte que l'augmentation annuelle du salaire d'OG Anunoby, formidable défenseur et attaquant en progrès, n'excède pas 8% par an afin de pouvoir disposer d'une certaine marge de manoeuvre, notamment en vue de la free agency 2021, précise Blake Murphy de The Athletic.

OG Anunoby, un tir incroyable pour sauver la saison des Raptors

Si ses statistiques sont moins ronflantes que d'autres noms de la cuvée de Draft 2017, OG Anunoby est tenu en très haute estime par Masai Ujiri et Nick Nurse. La saison dernière, celui dont le vrai prénom est Ogugua (comme son père, décédé en 2018) tournait à 10.6 points, 5.3 rebonds et 1.4 interception de moyenne dans le cinq des Raptors, à 39% à 3 points.

Grâce à cette prolongation, Toronto s'est désormais assuré la présence de trois de ses meilleurs atouts pour l'avenir, OG Anunoby, Pascal Siakam et Fred VanVleet, jusqu'à la fin de la saison 2022-2023 au minimum. Avec les départs de Serge Ibaka et Marc Gasol, il est probable que Nick Nurse en demande un peu plus au scoring à Anunoby.

Le garçon a déjà montré qu'il avait un sang froid assez phénoménal en la matière quand il le fallait. Lors des derniers playoffs dans la bulle de Disney World, Anunoby avait inscrit un game winner au buzzer du game 3 contre les Celtics et sonné le réveil de Toronto dans cette série où les champions en titre étaient menés 2 à 0.