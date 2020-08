En dehors des parquets, on parle souvent des athlètes lorsqu’ils commettent des écarts, mais des actions comme celle de Wenyen Gabriel méritent d’être saluées.

Wenyen Gabriel a beau être un jeune joueur en quête de stabilité et de statut dans un mode pro qui va à 100 à l’heure, il a déjà les pieds bien sur terre et un cœur en or.

Il y a quelques mois de cela, avant que le COVID-19 ne mette la planète entière sur pause, l'ailier des Portland Trail Balzers se disait qu’il n’avait vraiment pas de chance. Il venait de sortir d’un UBER et de se rendre compte qu’il avait oublié son portefeuille à l’intérieur. Après avoir tenté de contacter le conducteur en vain, il tournait en rond dans son appartement, incapable de s’endormir pour sa sieste habituelle d’avant-match.

Et puis, surprise :

« Le chauffeur est revenu », raconte Gabriel à nbcsports.com.

« Il y a un long escalier pour arriver à la porte de mon bâtiment. Il a dû marcher tout ce chemin et monter les marches.

Cette personne est handicapée, donc le temps qu’il arrive à ma porte, il était essoufflé. Il a vraiment dû faire un gros effort pour arriver jusque là. »

« J’ai essayé de lui donner de l’argent, mais il ne voulait rien accepter »

Le chauffeur en question, un certain Jon Barnard, souffre arthrite dans les genoux. Après avoir retrouvé Wenyen Gabriel, il lui a simplement demandé s’il pouvait s’asseoir quelques instants, le temps de reprendre son souffle et les deux hommes se sont remis à discuter, comme ils l’avaient fait durant leur trajet en voiture.

« J’ai essayé de lui donner de l’argent, mais il ne voulait rien accepter », raconte Garbiel.

« J’ai tenté de le forcer, mais il ne voulait rien entendre. J’ai dû le supplier d’accepter mon argent. »

Au bout du compte, le chauffeur a fini par accepter les 100 dollars que lui offrait le joueur de Portland pour sa bonne action. L’histoire aurait pu s’arrêter là et elle aurait déjà été plutôt sympa. Mais lorsque la pandémie a frappé les Etats-Unis de plein fouet et que la NBA a été forcée de fermer ses portes, Wenyen Gabriel a repensé à Jon Barnard.

« Le coronavirus a frappé juste après et je savais que c’était une personne à risque. C’est quelqu’un de tellement gentil que je ne voulais pas qu’il continue à conduire un UBER [et à prendre des risques. »

« La fin de l’histoire, c’est que Wenyen a déposé 2 500 dollars sur mon compte personnel », rapporte Barnard.

« Il ne l’a pas fait du tout pour qu’on en parle. Son cadeau m’a permis de ne pas avoir à conduire. Dans une période aussi difficile que celle-ci, j’ai trouvé que c’était une histoire très positive et qu’il fallait que les Trail Blazers soient au courant.

Ce qui rend tout ça aussi spécial, à mon sens, c’est que Wenyen n’est pas l’un de ces joueurs aux contrats mirobolants et pourtant il m’a quand même aidé. Je serai un fan du numéro 35 pour toujours. »

Une très belle marque d’humanité et de maturité de la part du jeune joueur soudanais arrivé à Portland en court de saison, qui donne clairement envie de le voir réussir en NBA.

