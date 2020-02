Chandler Parsons coupé par les Atlanta Hawks !

Les Atlanta Hawks ont décidé de passer à l'action la nuit dernière. Les contours d'un trade ont été dessinés avec les Houston Rockets, les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets afin de récupérer notamment Clint Capela et Nene. Mais pour réaliser cet échange, la franchise de Géorgie devait faire de la place dans son effectif. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Hawks ont décidé de sacrifier Chandler Parsons ! Ainsi, l'ailier va être coupé avec son contrat expirant à 25,1 millions de dollars. Un choix logique puisque l'ancien joueur des Dallas Mavericks, actuellement blessé, n'a jamais réussi à se relancer à Atlanta.

Atlanta is waiving Chandler Parsons and his expiring $25.1M contract to create roster space to complete four-team trade, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020

Par contre, cette décision pourrait avoir des conséquences sur la suite de la carrière de Parsons. Victime d'un accident avec un conducteur ivre en janvier, le joueur de 31 ans souffre de blessures sérieuses. Et désormais sans contrat, Chandler Parsons n'aura peut-être plus l'opportunité de rejouer en NBA. Ou peut-être même de rejouer tout simplement au basket à un haut niveau. Une situation très triste pour l'ancien élément de Cholet.